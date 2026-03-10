Bono Invierno 2026: quiénes lo reciben y cuál será el monto del beneficio que se pagará en mayo

Con el fin del verano cada vez más cerca, también comienza a sentirse el cambio de estación. Las temperaturas descenderán gradualmente en las próximas semanas, marcando la transición hacia el otoño y anticipando los meses más fríos del año.
Junto con esta etapa del calendario también comienzan a activarse algunos beneficios estatales asociados al invierno. Uno de ellos es el Bono Invierno, un aporte económico dirigido principalmente a personas mayores, que este 2026 se pagará durante los primeros días de mayo y que tendrá un incremento respecto al monto entregado el año pasado.
Quiénes pueden recibir el Bono Invierno en 2026
El beneficio está dirigido a personas que tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y que, además, cumplan determinadas condiciones relacionadas con su pensión.
Podrán acceder quienes reciban pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más al momento del pago del beneficio, siempre que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:
-
Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social.
-
Beneficiarios del Instituto de Seguridad Laboral.
-
Pensionados de Cajas de Previsión.
-
Personas que reciben pensiones desde Mutualidades de Empleadores.
-
Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que reciben pensiones mínimas con garantía estatal.
-
Pensionados del mismo sistema que obtienen un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), siempre que su pensión sea igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez para mayores de 75 años.
-
Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no tengan derecho a otra pensión en algún régimen previsional.
-
Pensionados de algún régimen previsional que, además, reciban la PGU, siempre que sus pensiones no superen el valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más.
Cuál será el monto del Bono Invierno este año
Para 2026, el Bono Invierno alcanzará los $81.257 por persona beneficiaria.
Este aporte no requiere postulación, ya que se paga de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos. El dinero se entrega junto con la pensión correspondiente al mes de mayo.