Desvíos por cambio de mando presidencial: revisa las calles que se verán afectadas en Santiago

Entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo, el centro de Santiago experimentará cortes y desvíos de tránsito debido a las actividades relacionadas con la ceremonia de cambio de mando presidencial. Las principales intervenciones se concentrarán en el perímetro del Palacio de La Moneda.

Qué calles estarán cerradas el martes 10 de marzo

Desde las 15:00 horas del martes, se implementarán cortes y desvíos en el centro de Santiago, especialmente en la intersección de Mac Iver con Manuel Rodríguez y en la calzada norte de la Alameda hacia el sector norte. Estas medidas se mantendrán hasta las 22:00 horas, cuando el tránsito comenzará a normalizarse.

Desvíos 1 hora antes del inicio del servicio martes 10 de marzo:

Sector Norte: Santo Domingo

Sector Sur: Tarapacá

Sector Poniente: Manuel Rodríguez

Sector Oriente: Miraflores

Cómo será el tránsito el miércoles 11 con la llegada de José Antonio Kast

El miércoles, los cortes se repetirán desde las 15:00 horas, ampliando el perímetro de seguridad alrededor del Palacio de La Moneda. Las restricciones buscan facilitar el acceso al lugar durante la llegada del presidente electo.

Desvíos 1 hora antes del inicio del servicio miércoles 11 de marzo:

Sector Norte: Balmaceda

Sector Sur: Matta

Sector Poniente: España

Sector Oriente: Pedro de Valdivia

Además, los camiones no podrán circular por la Ruta 68, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular:

Dirección Valparaíso: 07:00 a 15:00 horas

Dirección Santiago: 16:00 a 19:00 horas

Qué medidas habrá el jueves 12 durante la Oración por Chile

El jueves 12 se aplicarán cortes de tránsito en el sector del Palacio de La Moneda y la Catedral Metropolitana de Santiago, especialmente en Morandé, Compañía de Jesús y Catedral, por la realización de la Oración por Chile.

Desvíos 1 hora antes del inicio del servicio jueves 12 de marzo:

Sector Norte: Balmaceda

Sector Sur: O’Higgins

Sector Poniente: Manuel Rodríguez

Sector Oriente: Santa Lucía

Qué alternativas de transporte estarán disponibles

El teniente coronel Carlos Cortés, prefecto del tránsito, indicó que toda la información sobre desvíos y cortes será actualizada constantemente para que los ciudadanos puedan priorizar rutas alternativas.

El oficial recomendó el uso del Metro de Santiago, ya que todas las estaciones permanecerán habilitadas. “Como Carabineros de Chile, nosotros vamos a estar informando constantemente y actualizando la información a través de nuestras redes sociales”, señaló.

Respecto a vehículos particulares y buses, agregó: “lamentablemente lo vamos a tener que derivar a diferentes corredores con la finalidad de poder garantizar el normal desarrollo del evento”.