Finiquito laboral: plazos, requisitos y casos en que no corresponde firmarlo

Cuando finaliza una relación laboral, la legislación chilena establece una serie de procedimientos que deben cumplirse para formalizar la salida de un trabajador. Uno de los documentos clave en este proceso es el finiquito, que deja constancia oficial del término del contrato y de las obligaciones pendientes entre ambas partes.

Este trámite es obligatorio en la mayoría de los casos y debe realizarse siguiendo ciertas condiciones legales para que tenga validez.

Qué es el finiquito y por qué es necesario firmarlo

El finiquito es el documento que acredita el cierre definitivo de la relación laboral entre empleador y trabajador. En él se detallan los pagos pendientes, como remuneraciones, vacaciones proporcionales u otras compensaciones que correspondan al momento del término del contrato.

Para que tenga validez legal, el documento debe ser ratificado ante un ministro de fe. Además, existe la posibilidad de acudir a la Inspección del Trabajo para recibir orientación gratuita antes de firmarlo.

En qué situaciones no corresponde firmar un finiquito

De acuerdo con la información entregada por ChileAtiende, este documento no debe firmarse cuando el contrato laboral tuvo una duración inferior a 30 días.

Sin embargo, existen dos situaciones en las que sí puede aplicarse igualmente:

Si el contrato inicial se extendió por más de 30 días mediante anexos o acuerdos posteriores.

Si, una vez cumplido el plazo original, el trabajador continuó realizando sus funciones con conocimiento del empleador.

Cuál es el plazo para pagar el finiquito

La normativa establece que el pago del finiquito debe efectuarse dentro de un máximo de diez días hábiles desde que se produce la desvinculación del trabajador.

Este proceso debe quedar registrado ante la Inspección del Trabajo. No obstante, el monto correspondiente solo se entrega una vez que el trabajador haya firmado el documento.