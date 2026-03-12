Seguro de Cesantía: cómo revisar el saldo y solicitar el beneficio

El Seguro de Cesantía es una ayuda económica destinada a personas que quedan sin trabajo, permitiendo cubrir parte de los ingresos mientras buscan una nueva oportunidad laboral. Este sistema se financia con los ahorros acumulados en la cuenta individual del trabajador, por lo que revisar el saldo disponible es un paso clave antes de solicitar el beneficio.

Conocer el monto acumulado, los requisitos exigidos y el procedimiento para pedir el seguro permite acceder de manera más rápida a este respaldo económico cuando ocurre la pérdida del empleo.

Cómo revisar el saldo del Seguro de Cesantía

Para consultar el dinero disponible, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) dispone de una plataforma en línea, CLIC AQUÍ, donde cada afiliado puede revisar su información.

El trámite se realiza ingresando a la Sucursal Virtual de AFC utilizando el RUT y la Clave Única o la clave personal de AFC. Una vez dentro del sistema, se despliega una pantalla que muestra el saldo acumulado en la Cuenta Individual de Cesantía y el historial de movimientos registrados.

Qué requisitos se deben cumplir para solicitar el Seguro de Cesantía

Al momento de iniciar la solicitud, es necesario cumplir con ciertas condiciones establecidas por el sistema:

Estar cesante. El beneficio puede solicitarse tanto en caso de renuncia como de despido por cualquiera de las causales contempladas en el Código del Trabajo o en el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Contar con al menos 10 cotizaciones mensuales pagadas si el contrato era indefinido o de trabajador de casa particular.

Tener 5 cotizaciones mensuales en caso de contratos a plazo fijo, por obra o servicio.

Cómo se solicita el Seguro de Cesantía paso a paso

El proceso también puede realizarse en línea a través de la Sucursal Virtual de AFC. Dentro de la plataforma, el afiliado debe seleccionar la opción “Solicitar Seguro”, completar el formulario correspondiente y adjuntar el finiquito o el documento que acredite el término del contrato laboral.

Posteriormente, el sistema mostrará una simulación con los pagos que se podrían recibir. Tras revisar la información, se deben confirmar los datos personales y la modalidad de pago elegida.

El trámite finaliza validando la identidad con la cédula vigente y el reconocimiento facial. En caso de preferir atención presencial, la solicitud también puede realizarse directamente en una sucursal de AFC.