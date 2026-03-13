Bonos y beneficios para personas cesantes: estas son las ayudas disponibles en marzo

Marzo suele ser uno de los meses más exigentes para el bolsillo de muchas familias. A los gastos habituales se suman compromisos asociados al inicio del año escolar —como la compra de útiles— y trámites vinculados a los vehículos, entre ellos el Permiso de Circulación y el SOAP.

En este contexto, la situación puede volverse aún más compleja para quienes se encuentran sin trabajo. Para enfrentar este escenario, el Estado mantiene una serie de beneficios destinados a apoyar económicamente a las personas cesantes mientras buscan reincorporarse al mercado laboral. A continuación, se detallan los principales aportes, sus requisitos y cómo solicitarlos.

Qué beneficios existen para personas cesantes

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) está pensado para trabajadores que no cuentan con fondos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía o que ya utilizaron completamente su Seguro de Cesantía.

Este beneficio exige cumplir con ciertas condiciones al momento de la solicitud:

Estar cesante al momento de solicitar el beneficio.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el FCS dentro de los 24 meses previos al despido.

En zonas declaradas en estado de catástrofe se requieren 8 cotizaciones.

Las tres últimas cotizaciones deben ser continuas y del mismo empleador.

El contrato debe haber terminado por vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio, caso fortuito o fuerza mayor, o cierre del establecimiento o servicio.

Activar una cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

Subsidio de Cesantía

Las personas que se encuentran desempleadas y que no cumplen con las condiciones para recibir el Seguro de Cesantía pueden solicitar el Subsidio de Cesantía, beneficio administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) o por cajas de compensación.

Este aporte se entrega por un período máximo de 360 días e incluye:

Atención médica gratuita.

Asignación Familiar y/o Maternal por cargas.

Asignación por Muerte.

El trámite debe realizarse directamente en la institución previsional correspondiente, ya sea en el IPS o en la caja de compensación respectiva.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía está destinado a trabajadores que han perdido su empleo por despido, renuncia o término de contrato. Este sistema entrega apoyo económico y también contempla prestaciones de salud, sociales y previsionales.

Para acceder al beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 10 cotizaciones si el contrato era indefinido.

Contar con un mínimo de 5 cotizaciones si el contrato era a plazo fijo o por obra.

La solicitud puede realizarse a través de la sucursal virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía, CLIC AQUÍ o de manera presencial en sus oficinas.

Bolsa Nacional de Empleo

Aunque no corresponde a un pago directo, la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), CLIC AQUÍ, es una plataforma digital que reúne ofertas laborales tanto del sector público como privado.

El registro en este portal es gratuito y está disponible para cualquier persona mayor de edad. Además, estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo es requisito obligatorio para acceder al Fondo de Cesantía Solidario.

De esta manera, la plataforma no solo facilita la búsqueda de trabajo, sino que también permite cumplir con uno de los requisitos clave para acceder a ayudas destinadas a personas cesantes.