Ya hay fecha para el Travel Sale 2026: revisa los avances de descuentos en viajes

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) oficializó la realización del Travel Sale 2026, una iniciativa digital que reunirá promociones en pasajes, paquetes turísticos, seguros, arriendo de vehículos y diversos servicios vinculados al turismo.

El evento cuenta con la colaboración de la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), con el objetivo de fortalecer la actividad turística y ampliar las opciones de viaje tanto a nivel nacional como internacional. En esta edición participarán 36 marcas, con rebajas que podrían alcanzar hasta un 55%.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, destacó el impacto de este tipo de iniciativas en el sector: “eventos como el Travel Sale reflejan cómo el comercio electrónico puede transformarse en una herramienta concreta para dinamizar sectores relevantes de la economía, como el turismo, y al mismo tiempo, acercar mejores oportunidades a las personas”.

En qué fechas se desarrollará el Travel Sale 2026

La nueva versión del evento se llevará a cabo entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo, abarcando tres jornadas consecutivas de ofertas. Desde la organización se recomendó preferir agencias y plataformas oficiales al momento de comprar, con el fin de contar con respaldo ante posibles inconvenientes durante los viajes.

Qué destinos tendrán los mayores descuentos

Las promociones incluirán destinos en distintas regiones del mundo. En el Caribe, las rebajas podrían llegar hasta un 55%, con alternativas hacia Punta Cana, Cancún, Curazao, Playa del Carmen, La Romana, Montego Bay, San Andrés y Aruba.

En Sudamérica, los descuentos alcanzarían hasta un 40%, con ofertas hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Cartagena, Recife, Buenos Aires y Salvador de Bahía.

Para viajes de larga distancia, las ofertas podrían llegar hasta un 35% en rutas hacia Madrid, Roma, París, Estambul y El Cairo.

Qué novedad tecnológica traerá esta edición

Entre los principales anuncios destaca la incorporación de un asistente digital basado en inteligencia artificial, integrado directamente en la plataforma del evento. Esta herramienta permitirá resolver dudas y orientar la búsqueda de ofertas según preferencias, destinos o tipo de experiencia.

El sistema operará mediante un chat interactivo que entregará recomendaciones personalizadas, facilitando el acceso a las promociones disponibles entre las distintas marcas participantes.