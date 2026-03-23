Llega el otoño este mes: revisa cuando inicia la estación y qué pasará con el horario

El calendario avanza hacia la segunda quincena de marzo, un período cargado de actividad en Chile marcado por hitos como el regreso masivo a la rutina, eventos multitudinarios y cambios institucionales. En paralelo, las condiciones meteorológicas comienzan a evidenciar un giro: tras semanas de calor intenso en diversas zonas del país, las temperaturas muestran una baja sostenida ante la irrupción de sistemas frontales.

Este escenario anticipa el cierre del verano y la llegada de una nueva estación que traerá consigo días más frescos y cambios en la dinámica climática.

En qué fecha y hora comienza oficialmente el otoño en Chile

Según información del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el otoño comenzará oficialmente en el país el viernes 20 de marzo a las 11:46 horas.

Este hito coincide con el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación y que ocurre de manera simultánea con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Qué cambios se esperan con el fin del verano

La transición estacional se percibe no solo en el calendario, sino también en el comportamiento del clima. La disminución de las temperaturas ya se ha hecho evidente en varias regiones, en línea con la llegada de sistemas frontales que ponen fin a las jornadas más calurosas.

El otoño suele traer consigo mañanas más frías, una reducción en las horas de luz y condiciones más variables, características que comienzan a instalarse progresivamente en el territorio.

Cuándo se realiza el cambio de hora en 2026

Junto con el cambio de estación, también se aproxima una modificación en el huso horario. El actual horario de verano se mantendrá vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026.

A partir de ese momento, comenzará a regir el horario de invierno en gran parte del país.

En qué zonas no se aplicará el cambio de hora

La medida del cambio de hora tendrá alcance en todo el Chile continental, con excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, incluyendo el territorio antártico chileno, donde se conservará el horario actual durante todo el año.

Esta diferenciación responde a condiciones geográficas y de luminosidad propias del extremo sur del país.