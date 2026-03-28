Bono Bodas de Oro 2026: quiénes pueden recibir más de $463 mil por cumplir 50 años de matrimonio

El Bono Bodas de Oro es un aporte estatal destinado a matrimonios que alcanzan medio siglo de vida en común y que cumplen determinadas condiciones socioeconómicas. Desde el 1 de octubre de 2025, el beneficio entrega un total de $463.166 por única vez a las parejas que acrediten 50 años de matrimonio.

El monto se reparte en partes iguales entre ambos integrantes del matrimonio, por lo que cada uno recibe $231.583. Este valor además se ajusta anualmente cada mes de octubre de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las parejas que cumplen el aniversario cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha en que celebran sus 50 años de matrimonio para realizar la solicitud del beneficio.

Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Bodas de Oro

Para acceder al aporte estatal, las parejas deben cumplir una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente:

No encontrarse separados ni divorciados.

Estar registrados en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% más vulnerable de la población.

Vivir en el mismo domicilio o acreditar residencia en un establecimiento de larga estadía reconocido por la autoridad.

Contar con al menos cuatro años de residencia en Chile durante los últimos cinco años previos a la solicitud.

El matrimonio puede haberse realizado tanto en Chile como en el extranjero. Sin embargo, si se celebró fuera del país, es obligatorio que esté inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación para poder acceder al bono.

Qué ocurre si uno de los cónyuges fallece

La legislación contempla situaciones especiales en caso de muerte de uno de los integrantes de la pareja.

Si el fallecimiento ocurre después de cumplir los 50 años de matrimonio, la persona viuda puede recibir también la parte correspondiente al cónyuge fallecido, siempre que el deceso se produzca dentro del plazo de un año establecido para solicitar el beneficio.

En cambio, si la muerte ocurre cuando el bono ya está en proceso de tramitación, el monto correspondiente al cónyuge fallecido se integrará a la herencia.

Cómo se puede solicitar el beneficio

La solicitud del Bono Bodas de Oro se realiza a través de ChileAtiende, y existen dos modalidades disponibles:

Videoatención , utilizando un computador o teléfono con conexión a internet.

Atención presencial en cualquiera de las sucursales de ChileAtiende.

Para efectuar el trámite se debe presentar la cédula de identidad. Si el proceso lo realiza un representante, también será necesario contar con un poder notarial.

Antes de iniciar la solicitud, se recomienda verificar si se cumplen las condiciones llamando al call center de ChileAtiende al 101 o al +56 44 236 20 00 para quienes se encuentren fuera de Chile.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero puede retirarse en un centro de pago habilitado o recibirlo directamente mediante depósito en una cuenta bancaria.