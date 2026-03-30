Bono de calefacción en Aysén: revisa quiénes reciben el beneficio y cómo se puede cobrar

El proceso de pago del bono de calefacción ya está en marcha en la Región de Aysén, un beneficio dirigido a los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad. Esta ayuda económica, conocida anteriormente como “bono leña”, contempla un aporte único de $100.000 por familia para apoyar los gastos asociados al uso de sistemas de calefacción durante los meses más fríos del año.

De acuerdo con información oficial, para acceder al beneficio es necesario estar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), criterio clave para la asignación del aporte.

De qué manera se realiza el pago del bono de calefacción

La entrega del dinero se efectúa principalmente a través de la CuentaRUT de cada beneficiario. Sin embargo, también existe la opción de retirar el monto de forma presencial en sucursales de BancoEstado, presentando la cédula de identidad vigente.

En situaciones donde la persona beneficiaria no pueda acudir directamente —ya sea para activar su CuentaRUT o efectuar el cobro— se permite autorizar a un tercero mediante un mandato de pago. Este documento habilita a otro integrante del grupo familiar, mayor de 18 años, para completar el trámite.

El formulario necesario para este procedimiento está disponible en línea, CLIC AQUÍ,y debe ser presentado en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén.

Quiénes tienen prioridad en la asignación del beneficio

Si bien el principal requisito es la condición de vulnerabilidad socioeconómica, la autoridad ha definido ciertos grupos con prioridad para recibir este apoyo estatal. Entre ellos se encuentran:

Personas que participan en el Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.

Hogares con integrantes del Sistema Nacional de Cuidados.

Familias que incluyan a personas con dependencia moderada o severa, o que estén inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad.

Grupos familiares con niños, niñas o adolescentes.

Hogares donde residan personas mayores.

Familias encabezadas por mujeres.

La implementación de este bono busca mitigar el impacto económico del invierno en una de las zonas más frías del país, asegurando condiciones más dignas para enfrentar las bajas temperaturas.