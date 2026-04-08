Devolución de impuestos para trabajadores a honorarios: por qué puedes recibir menos este año

Con el inicio de la Operación Renta 2026, muchos trabajadores a honorarios en Chile se enfrentan a un fenómeno que genera dudas: devoluciones más bajas de lo esperado, o incluso ausencia total de reembolsos. Aunque pueda parecer un error, la explicación está en cómo se gestionan las retenciones durante el año.

¿Por qué disminuyen las devoluciones de honorarios?

La reducción de los montos devueltos está directamente ligada al incremento progresivo de las cotizaciones obligatorias. Cada peso retenido no siempre regresa al contribuyente, ya que se utiliza para cumplir con obligaciones previsionales como:

Aportes a pensión (AFP)

Cotizaciones de salud

Seguro de invalidez y sobrevivencia

Desde 2019, el porcentaje destinado a estas cotizaciones ha crecido anualmente, dejando menos dinero disponible para devolución.

“Uno de los principales errores es asumir que la devolución será equivalente a lo retenido. En la práctica, ese dinero primero se destina a cubrir cotizaciones previsionales, como salud y pensión, por lo que el monto final puede ser considerablemente menor o incluso cero”, explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario.

Existen escenarios donde la devolución puede desaparecer por completo:

Si tus cotizaciones obligatorias consumen todo lo retenido.

Si optas por cobertura total de cotizaciones.

Si tus ingresos implican mayores obligaciones previsionales.

¿Qué otros factores pueden afectar la devolución de impuestos?

No siempre la ausencia de reembolso se debe a las cotizaciones. La Tesorería puede retener total o parcialmente tu devolución por situaciones como:

Deudas de pensión alimenticia

Créditos universitarios impagos

Deudas de salud o mandatos judiciales

Errores en los datos bancarios

¿Cómo evitar sorpresas con tu devolución de impuestos?

Un error frecuente es aceptar la propuesta del SII sin revisarla. Ingresos mal registrados, boletas omitidas o inconsistencias pueden modificar el resultado final.

“Es fundamental revisar la propuesta del SII antes de aceptarla. Muchas veces contiene inconsistencias o información incompleta que puede perjudicar al contribuyente. La responsabilidad final siempre recae en la persona, no en el sistema”, advierte Cárdenas.

Para reducir el riesgo de perder dinero o enfrentar sanciones, revisa a continuación:

Que todas tus boletas estén registradas correctamente.

Que los ingresos coincidan con lo emitido.

Que tus datos previsionales (AFP y salud) estén actualizados.

Que tus datos bancarios sean correctos.

¿Por qué es importante seguir cotizando aunque recibas menos devolución de impuestos?

Aunque pueda generar frustración, el dinero destinado a cotizaciones financia la protección social de los trabajadores. Estos aportes permiten acceder a:

Cobertura de salud

Licencias médicas

Ahorro previsional

En este sentido, la Operación Renta no solo afecta lo que se recibe hoy, sino también los beneficios futuros, asegurando que los trabajadores mantengan su protección social integral.