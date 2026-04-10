Ley de 40 horas en abril: estos son los trabajadores que podrán cambiar su horario

El próximo jueves 26 de abril marca un nuevo avance en la implementación de la reducción de la jornada laboral en Chile, pasando de 44 a 42 horas semanales. Este cambio, enmarcado en la conocida Ley de 40 horas, no solo impacta la duración del trabajo, sino que también abre la puerta a ajustes en el horario diario, una medida que ha despertado gran interés entre trabajadores y trabajadoras.

Dentro de este contexto, surge una de las dudas más frecuentes: quiénes pueden modificar su hora de ingreso o salida y bajo qué condiciones este derecho puede hacerse efectivo.

¿Quiénes tienen derecho de ajusta su jornada laboral?

La Ley de 40 horas contempla la posibilidad de ajustar el inicio de la jornada en hasta una hora, ya sea adelantándolo o retrasándolo. Sin embargo, este beneficio no aplica de forma general.

Según la información disponible en ChileAtiende, pueden acceder a esta opción quienes cumplan con dos condiciones clave:

Si estás al cuidado de un hijo o hija menor de 12 años

Si estas sujeto a las normas del Código del Trabajo

Para hacer uso de este derecho, es necesario presentar al empleador documentación que respalde la situación familiar, como el certificado de nacimiento del menor o una resolución judicial que acredite el cuidado personal.

Casos en que la empresa debe permitir el ajuste de jornada laboral

En los casos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, la solicitud no puede ser negada por el empleador. Se trata de un derecho reconocido, por lo que la empresa debe permitir el ajuste horario solicitado dentro del margen de una hora.

Este punto resulta clave, ya que entrega certeza a quienes necesitan compatibilizar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos.

¿Quién decide si el beneficio lo usa la madre o el padre?

La Ley de 40 horas también contempla una definición importante en el caso de familias con ambos padres presentes. Cuando se trata de una madre trabajadora, es ella quien tiene la facultad de determinar si este beneficio será utilizado por el padre o la madre.

Esta disposición busca otorgar mayor flexibilidad en la organización familiar, permitiendo que el uso del derecho se adapte a las necesidades del hogar.

En definitiva, la implementación de la reducción de la jornada no solo implica trabajar menos horas, sino también avanzar en medidas que favorezcan el equilibrio entre la vida laboral y personal, especialmente en hogares con niños pequeños.