Cargador universal tipo C ahora es obligatorio en Chile: Sernac multará a marcas que no cumplan
Olvídate de acumular cables rotos en casa. El Diario Oficial decretó la gradualidad del puerto USB-C y el Sernac multará a las marcas que no cumplan desde octubre.
Un respiro definitivo para el bolsillo de los hogares y el orden de los cajones llenos de cables enredados. Chile dio el paso definitivo para masificar el cargador universal tipo C, luego de que el Ministerio de Economía publicara en el Diario Oficial el reglamento definitivo que establece este puerto como el estándar único y obligatorio en el país.
La medida, que responde a la Ley N° 21.695, busca imitar el modelo de la Unión Europea para reducir los residuos electrónicos y, sobre todo, evitar que gastes de más cada vez que renuevas un aparato tecnológico.
Sin embargo, la implementación no ocurrirá de la noche a la mañana. La normativa se aplicará de manera gradual y aquí te contamos las fechas clave que debes tener en cuenta para tus próximas compras.
¿Cuándo parte la obligación del cargador universal en Chile?
La ley separa los dispositivos en dos grandes grupos según su complejidad técnica:
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Desde octubre de 2026: Todos los teléfonos celulares nuevos que se comercialicen en el territorio nacional deberán contar obligatoriamente con el puerto USB Tipo C.
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Desde octubre de 2028: La obligación se extenderá a otras 10 categorías de dispositivos nuevos, que incluyen computadores portátiles (notebooks), tablets, cámaras digitales, audífonos, consolas de videojuegos portátiles, parlantes portátiles, lectores de libros electrónicos (e-readers), teclados, mouse y sistemas de navegación portátil.
Las tres cosas que cambian para ti como consumidor
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No tienes que botar tus cables actuales: La ley regula exclusivamente a los importadores y comercios que vendan equipos nuevos a contar de las fechas señaladas. Lo que ya tienes en casa funcionará de la misma forma.
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Rotulado obligatorio y transparente: ¿Cuántas veces has comprado un teléfono y descubres en casa que venía sin el “cubo” de carga? El reglamento obliga a las empresas a informar claramente en la caja, mediante etiquetas y pictogramas claros, si el producto incluye o no el cargador, además de especificar la potencia y si tiene compatibilidad con carga rápida.
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Fiscalización del Sernac: Si después de octubre de 2026 una tienda te vende un teléfono nuevo con un puerto de carga antiguo o diferente, estará incumpliendo la normativa chilena. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) estará a cargo de fiscalizar los comercios y recibir los reclamos de los usuarios, además de evaluar cada dos años si entran nuevos aparatos a la lista.