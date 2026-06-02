Un respiro definitivo para el bolsillo de los hogares y el orden de los cajones llenos de cables enredados. Chile dio el paso definitivo para masificar el cargador universal tipo C, luego de que el Ministerio de Economía publicara en el Diario Oficial el reglamento definitivo que establece este puerto como el estándar único y obligatorio en el país.

La medida, que responde a la Ley N° 21.695, busca imitar el modelo de la Unión Europea para reducir los residuos electrónicos y, sobre todo, evitar que gastes de más cada vez que renuevas un aparato tecnológico.

Sin embargo, la implementación no ocurrirá de la noche a la mañana. La normativa se aplicará de manera gradual y aquí te contamos las fechas clave que debes tener en cuenta para tus próximas compras.

¿Cuándo parte la obligación del cargador universal en Chile?

La ley separa los dispositivos en dos grandes grupos según su complejidad técnica:

Desde octubre de 2026: Todos los teléfonos celulares nuevos que se comercialicen en el territorio nacional deberán contar obligatoriamente con el puerto USB Tipo C.

Desde octubre de 2028: La obligación se extenderá a otras 10 categorías de dispositivos nuevos, que incluyen computadores portátiles (notebooks), tablets, cámaras digitales, audífonos, consolas de videojuegos portátiles, parlantes portátiles, lectores de libros electrónicos (e-readers), teclados, mouse y sistemas de navegación portátil.

Las tres cosas que cambian para ti como consumidor