Mantener las uñas bien cortadas no es solo una cuestión estética. Una técnica adecuada ayuda a evitar que se quiebren, se enganchen o crezcan hacia el interior de la piel. La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda técnicas diferentes para cortar las uñas de las manos y de los pies.

¿Cuál es la forma correcta de cortarse las uñas?

Lo ideal es cortar las uñas cuando están ligeramente blandas, por ejemplo, después de ducharse o bañarse. También pueden remojarse unos minutos en agua tibia, especialmente si las uñas de los pies son gruesas.

Se recomienda utilizar un cortaúñas adecuado y mantenerlo limpio. La AAD aconseja desinfectar regularmente cortaúñas y tijeras para reducir la presencia de microorganismos.

Cómo cortar correctamente las uñas de las manos

Las uñas de las manos pueden cortarse prácticamente rectas y luego suavizar ligeramente las esquinas con una lima, que debe utilizarse en una sola dirección, evitando el movimiento repetido de adelante hacia atrás, que puede debilitar la uña.

Tampoco conviene cortar las uñas demasiado cortas: debe quedar una pequeña porción de uña para proteger la piel que se encuentra debajo.

Cómo cortar correctamente las uñas de los pies

En los pies, la recomendación principal es cortar las uñas rectas, sin redondear profundamente las esquinas.

Cortar los bordes laterales o dejar las uñas demasiado cortas puede favorecer que, al crecer, penetren en la piel y provoquen una uña encarnada. Mayo Clinic y el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) recomiendan realizar un corte recto.

La longitud también es importante. Mayo Clinic aconseja mantener las uñas aproximadamente a la altura de la punta de los dedos. Si quedan demasiado cortas, la presión del calzado puede favorecer que crezcan hacia los tejidos que las rodean.

¿Hay que cortar las cutículas?

No es recomendable. Las cutículas protegen la zona alrededor de la base de la uña y cortarlas o empujarlas agresivamente puede facilitar la entrada de bacterias y aumentar el riesgo de infección, según la AAD.

Si aparecen pequeños pellejos alrededor de la uña, tampoco conviene arrancarlos con los dedos.

Errores comunes al cortarse las uñas

Entre las prácticas que pueden provocar problemas se encuentran:

Cortar las uñas demasiado cortas.

Redondear profundamente las esquinas de las uñas de los pies.

Introducir el cortaúñas en los laterales para retirar una esquina.

Cortar o retirar las cutículas.

Utilizar instrumentos sucios.

Arrancar uñas o piel alrededor de ellas.

Usar objetos afilados para limpiar debajo de las uñas.

Llevar zapatos que comprimen los dedos.

En el caso de los pies, el NHS recomienda además mantenerlos limpios y secos y utilizar un calzado que no apriete los dedos.

¿Qué pasa si corto demasiado una uña?

Una uña demasiado corta puede dejar sensible o expuesta la piel que se encuentra debajo y, en los pies, aumentar el riesgo de que el borde crezca hacia ella.

Por eso, si aparece una uña encarnada, intentar solucionar el problema cortando todavía más profundamente las esquinas puede empeorarlo.

Una uña encarnada ocurre cuando uno de sus lados o una esquina penetra en el tejido cercano. Puede provocar dolor, sensibilidad, inflamación y, en algunos casos, infección.

¿Cuándo una uña encarnada necesita atención médica?

Es recomendable consultar a un médico o especialista si aparece dolor intenso, pus, inflamación importante o enrojecimiento que se extiende alrededor del dedo. También conviene buscar atención profesional cuando una uña encarnada se repite o no mejora con los cuidados habituales.

Un podólogo puede evaluar el problema y, dependiendo de su gravedad, retirar una parte de la uña u aplicar otros tratamientos. En casos más avanzados puede ser necesario retirar parcial o completamente la uña afectada con anestesia local.

¿Cuándo acudir a un podólogo o dermatólogo?

Puede ser conveniente consultar con un podólogo cuando las uñas de los pies son demasiado gruesas o difíciles de cortar, existe dificultad para llegar hasta ellas, una uña se encarna repetidamente o aparece dolor al caminar.

En cambio, un dermatólogo puede evaluar cambios inexplicables en el color, la forma o la textura de las uñas. Estas alteraciones pueden estar relacionadas con infecciones por hongos u otras enfermedades.

También conviene consultar si una uña cambia de forma o color, se desprende sin una causa clara o la piel que la rodea está dolorida, roja, caliente o hinchada.

Especial cuidado en personas con diabetes

Las personas con diabetes o problemas de circulación sanguínea deben extremar las precauciones al cortar las uñas. Pequeñas heridas o infecciones en los pies pueden presentar un mayor riesgo de complicaciones.

Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de salud si aparece una lesión, irritación o infección en el pie. Si además existe dificultad para cortar las uñas de forma segura, puede ser recomendable que el procedimiento lo realice un especialista.

Cómo mantener las uñas sanas después de cortarlas

Después del corte se pueden seguir algunas medidas sencillas:

Limar suavemente los bordes irregulares.

Evitar morder o arrancar las uñas.

No cortar las cutículas.

Mantener los pies limpios y secos.

Utilizar zapatos suficientemente amplios.

Aplicar hidratante si las uñas y la piel están muy secas.

La hidratación ayuda a mantener la flexibilidad de las uñas y puede disminuir su tendencia a quebrarse.

En síntesis: ¿cómo hay que cortarse las uñas?

Las uñas de las manos deben cortarse casi rectas y pueden redondearse ligeramente con una lima. Las uñas de los pies deben cortarse rectas, sin profundizar en las esquinas y sin dejarlas demasiado cortas.

Si aparecen dolor intenso, pus, inflamación creciente, cambios persistentes de color o forma o una uña encarnada recurrente, es recomendable consultar con un médico, dermatólogo o podólogo.