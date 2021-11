Candidatos salen a quemar todos sus cartuchos en el último debate presidencial antes del 21-N

Sin duda es una cita crucial. Seis de los siete candidatos presidenciales –salvo Franco Parisi- que estarán en la papeleta de esta primera vuelta electoral del domingo 21 de noviembre se miden este lunes en el debate televisivo Anatel, el último antes de la votación.

El foro, que transmite en el inédito horario de las 20 horas, más temprano que de costumbre, es la oportunidad en que los abanderados quemarán sus últimos cartuchos en la antesala de los comicios y tendrán que jugarse el todo por el todo aprovechando la vitrina que da este panel en la recta final de la campaña.

En todos los comandos coinciden que es una instancia clave, considerando la relevancia que la ciudadanía le otorga a este tipo de espacios. De hecho, de acuerdo a la última encuesta Data Influye, un 37% de los entrevistados identifica a los debates como los espacios que más inciden en el voto.

De acuerdo al sorteo del foro transmitido por TVN, Mega, CHV y Canal 13, el orden de los candidatos será el siguiente: Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast y Yasna Provoste, vale decir ME-O responderá primero en el segmento número uno, Artés en el segundo y así sucesivamente.

Hagan sus apuestas

Las apuestas de cara al debate son que quienes van en la delantera de la carrera presidencial, Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad y el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, “administren” su ventaja frente a sus contendores, y eviten caer en dimes y diretes con quienes los desafían en sus sectores (Yasna Provoste y Sebastián Sichel).

En este contexto, los analistas coinciden en que la candidata de Nuevo Pacto Social y Chile Podemos + deberán arriesgar más que en otras presentaciones, para conseguir remontar y mover la aguja en estos días que quedan de campaña.

De cara al cara a cara de esta noche, el abanderado oficialista insistió en las diferencias de su candidatura con las de José Antonio Kast y Gabriel Boric. “Ambos polos son malos. Al populismo de izquierda no se le derrota con el populismo de derecha”, dijo. Mientras, a Yasna Provoste, le pidió “literalmente que no hagas mentiras, que no ofendan, que tengamos un trato digno entre nosotros”.

Provoste, en tanto, fijó su postura en redes sociales y anunció que “expondremos nuestra mirada y proyecto de gobierno para el futuro del país. Chile no quiere extremos, necesita paz, seguridad, crecimiento y gobernabilidad”.

En la antesala del debate, Kast y Boric optaron por enfrascarse en una dispuesta bilateral, luego que el diputado le exigiera al exUDI la firma de un acuerdo anti fake news, mientras Kast le replicó con la idea de que “ningún candidato esté con aparatos tecnológicos”, y pidió revisar hasta los anteojos. "Ojalá sean las ideas las que predominen y no las descalificaciones", comentó en todo caso Giorgio Jackson, diputado RD y jefe de campaña de Boric.

El foro también cuenta con el progresista Marco Enríquez-Ominami, el profesor Eduardo Artés (Unión Patriótica), mientras el ausente será nuevamente Franco Parisi, quien sigue en Estados Unidos y que no estará para las elecciones por tener Covid-19, y cuyos seguidores activaron una campaña en redes sociales y se “colgarán” de la transmisión luego de que la organización le negara la posibilidad de participar en forma remota.