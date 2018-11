Renunció el presidente del directorio de TVN, Francisco Orrego, en medio de crisis en la señal estatal

En un contexto de intensa crisis de la señal estatal, el presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Orrego, renunció a su cargo.

Orrego fue nombrado el 10 de abril y, ahora, anunció su salida en una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera el lunes pasado.

Según consigna El Mercurio, Orrego decidió dejar la señal debido a la imposibilidad de realizar los cambios que se necesitan para salir de la crisis, dadas las limitadas atribuciones que tendría el directorio frente a la administración de la estación.

"He llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante al canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inmovilidad de hecho", dice la carta de Orrego.

"Renuncio porque encuentro extraordinariamente incoveniente y peligroso dejar en mano de la misma adminsitración el gasto de los 25 millones de dólares de financiamiento público que han sido aprobados como aporte extraordinario, sin que al mismo tiempo se hayan otorgado facultades reales a la mayoría del directorio para materializar cambios profundos en la gestión del canal ni para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos", precisa la misiva,

Cabe recordar que a comienzos de este mes, el Ministerio de Hacienda aprobó 22,3 millones de dólares para capitalización extraordinaria de TVN.