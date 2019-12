PPD pagará $3 millones a exfuncionaria a quien le adeudaban 30 años de cotizaciones

En abril pasado, Carmen Redondo (80 años), exrecaudadora de fondos del Partido por la Democracia (PPD) demandó a sus exempleadores por no recibir el pago de sus cotizaciones durante los 30 años que trabajó en el partido.

Los demandantes exigían el pago de $4,6 millones por cada año de servicio y el total de la deuda previsional. El PPD no quería pagar eso y sólo ofrecía $2 millones totales. Tras una serie de reuniones, ambas partes acordaron terminar el litigio con la entrega de $3 millones para Carmen Redondo.

El abogado de Redondo, Luis Parra, dijo, en entrevista con el medio Interferencia, que su representada aceptó dicho monto considerando la tardanza que podía tomar una apelación al resultado, algo que fue mencionado por el juez Víctor Covarrubias en la audiencia.

Redondo, en tanto, dijo al mismo medio que "no me estoy muriendo de hambre, puesto que mis hijos me ayudan bastante. Pero me dio rabia, nunca más estaría en el PPD, les dije que hasta aquí no más llegamos”.

Esta demanda generó molestia al interior del partido. De hecho, los senadores Felipe Harboe y Guido Girardi emplazaron a la dirección del partido que se cancelara lo adeudado a Carmen Redondo, mientras que el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, no quiso nunca referirse.

En la actualidad se ha pagado la mitad de lo acordado. La otra mitad será dentro de los próximos días.