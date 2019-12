Piñera explica los dichos de su entrevista: "Al referirme a ciertas fakes news no me expresé en forma suficientemente precisa"

A través de un video, el Presidente Sebastián Piñera explicó lo que quiso decir en la entrevista que concedió a CNN en español, donde aseguró que videos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en Chile eran falsos o estaban tergiversados, citas que le valieron criticas transversales.

El Mandatario usó su cuenta de Twitter para decir que "al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento".

"Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad", recalcó.