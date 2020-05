Más de 200 venezolanos acampan a las afueras de la Embajada para pedir repatriación tras quedarse sin trabajo por el covid-19

Por séptima noche consecutiva, un grupo de 210 ciudadanos venezolanos pernoctó a las afueras de la Embajada de Venezuela ubicada en Providencia, para pedir un cupo en el plan "Vuelta a la Patria" del gobierno venezolano, luego que perdieran sus trabajos o casas producto de la pandemia del covid-19.

De acuerdo a información de Cooperativa, dentro de este grupo de extranjeros hay mujeres embarazadas, ancianos y niños, para quienes es inviable el regreso a su país por cuenta propia.

Uno de los integrantes de este grupo, de nombre Wilson, dijo a el citado medio que para acceder a este vuelo "están pidiendo varios requisitos, pero la mayoría no contamos con eso. Están pidiendo un dinero que yo no tengo y se me dificulta, además de otros requisitos de los cuales no estamos enterados. Se supone que es un vuelo humanitario, no entiendo cómo se explica eso".

"Aquí estamos desde el lunes pasado, pues la mayoría estamos en situación de calle", dijo.

Otro de los ciudadanos venezolanos, Alejandro Parada, sostuvo que "estábamos buscando sueños que no se cumplieron porque el mundo cambió por la pandemia y necesitamos que por favor el presidente Nicolás Maduro nos aborde en el próximo vuelo, que según dicen llega el lunes".