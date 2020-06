No habrá Comisión Mixta: Cámara despacha a ley el límite a la reelección con retroactividad “in actum”

En una controvertida sesión, la Cámara de Diputados aprobó con 136 a favor, 9 en contra y 7 abstenciones las modificaciones hechas por el Senado a la reforma constitucional que limita la reelección de autoridades con retroactividad, quedando lista para ser ley.

Con la ratificación de lo votado por el Senado, las normas regirán in actum, es decir, inmediatamente para las próximas elecciones del 2021, y afectan a las actuales autoridades en ejercicio.

Con el trámite legislativo realizado hoy se evitó así llegar a la Comisión Mixta, una de las opciones que estaba sobre el tablero.

El proyecto fue votado luego de que la Cámara Alta rechazara la norma sobre retroactividad, sin percatarse como advirtieron luego algunos parlamentarios y constitucionalistas que el límite a la reelección se aplicaba “in actum”, vale decir para todas las autoridades actualmente en el cargo. “Gracias Senado por haberte equivocado”, ironizó durante el debate el diputado PS Marcelo Schilling.

En el debate de hoy abrió los fuegos el jefe de la bancada PPD Raúl Soto, quien declaró el apoyo a la norma: “Creemos que lo consecuente es no dilatar más la situación y aprobar lo despachado por el Senado y en ese sentido mostrar una señal clara a la ciudadanía que estamos a favor del límite de la reelección”, manifestó el legislador, quien evidenció su apoyo a la retroactividad.

Quien también votó a favor de la iniciativa fue el DC José Miguel Ortiz, quien aseguró que “hay que ser consecuente”, argumentando que, durante el periodo que lleva ejerciendo su cargo, “le he devuelto la confianza a miles de chilenos penquistas, que me dieron grandes primeras mayorías. Eso se hace respondiendo”.

En esa misma línea, la parlamentaria del PC, Camila Vallejo, argumentó que “estamos de acuerdo con poner límite a la reelección, porque contribuye y necesitamos, además, un tiraje a la chimenea y que el proyecto sea aprobado”, ya que de lo contrario “el sistema político seguirá bailando al compás de los negocios”

Aún más explícita fue la diputada de Revolución democrática Natalia Castillo, quien admite que el límite de la reelección tiene una “acción preventiva” y aprovechó la ocasión para hablar sobre el “raspado de olla de Moreira” y el caso Orpis, antes de sostener que votaría a favor del proyecto.

Oficialismo dividido

Entre los representantes de Chile Vamos hubo opiniones y votaciones divididas, ya que, si bien la bancada de RN manifestó su apoyo al proyecto, desde la UDI fueron más críticos añadiendo que se estaba “ahogando a la competencia”.

Quien prendió los ánimos fue el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien sostuvo que el proyecto de ley que cambió el sistema electoral (cambio del binominal al proporcional) “fue un traje a la medida de los incumbentes del momento”, y que lo mismo está ocurriendo ahora con el proyecto de ley del límite a la reelección.

“Yo no soy partidario al límite de la reelección, eso es sacar de carrera a quienes me compiten o a quienes no les puedo ganar”, afirmó el gremialista, quien anunció claramente que votaría en contra del proyecto.

Sumado a las palabras de Coloma, su par gremialista, Javier Macaya, insistió en la política de los “incumbentes”, señalando que votará en contra del proyecto de reelección, ya que “este proyecto no mejorará el prestigio de la Cámara, porque es un proyecto con letra chica”.

Respecto a la poca reputación a la que hizo mención Macaya, su par de Chile Vamos, el RN Sebastián Torrealba afirma que “para reconstruir esa valoración de la política de que vuelvan los parlamentarios a ser actores destacados de esta sociedad, tenemos que dar señales que tengan espacios a nuevas generaciones respecto a la política”.

“Creo que lo que se hizo con la dieta parlamentaria y esta decisión de limitar la reelección van en el límite correcto”, consideró, además de afirmar que se manifestaría a favor del proyecto que fija límite a la reelección con retroactividad.

La división continuó con los dichos de la bancada de Renovación Nacional: “No es sano que un legislador se mantenga tanto tiempo en un puesto” agregó el diputado Francisco Eguiguren, quien argumentó su votación en la sala, señalando que “yo vengo del mundo privado y allá no podíamos estar más de 3 años como mucho” en el cargo, cerró.

Lo que se aprobó

Cabe destacar que se requerían 3/5 de la sala, vale decir 93 votos a favor para aprobar el proyecto que fija la reelección de autoridades con retroactivos, número que fue superado ya que en el recuento hubo 136 a favor, 9 en contra y 7 abstenciones.

El proyecto contempla la idea de que ahora los diputados, podrán ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos, mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo.

En el caso de los alcaldes, se aprobó que puedan ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos. Lo mismo operará para los concejales.

Para el límite a la reelección de parlamentarios, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, se considerará que han ejercido su cargo durante un período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.