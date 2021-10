Corte Suprema declara admisible el recurso de protección de convencionales de Vamos por Chile contra la mesa de la Convención

La Corte Suprema declaró admisible el recurso de protección presentado por un grupo de convencionales de la lista Vamos por Chile en contra de la mesa directiva de la Convención Constitucional.

Los convencionales acusaron que su libertad de expresión se ha visto vulnerada por no poder usar su derecho de palabra durante las votaciones de los reglamentos de la instancia.

Sobre la decisión del máximo tribunal de declarar admisible el recurso, la convencional por Ñuble, Margarita Letelier dijo que "esto es una señal esperanzadora para la minoría a la cual pertenecemos en este proceso constituyente y donde nos hemos sentido absolutamente 'invisibilizado'".

"No hemos sido considerados en nuestra opinión y nuestro voto no vale nada. No todo está perdido. Ha prevalecido la justicia. Muy buena señal", agregó.

En la misma línea, la convencional Ruth Hurtado señaló que "a pesar de que fuimos duramente criticados, incluso por los colegas de nuestro sector, hoy la Corte Suprema ordena a la Corte de Apelaciones dar curso a nuestro recurso".

"Si bien esto es solo un paso, confiamos en que la Corte Suprema fallará confirme a derecho y nos dará la razón en cuanto a que si existió vulneración de derechos en relación a limitar nuestra libertad de expresión y el pluralismo de opinión en medio de la votación de los cuatro reglamentos sin debate", complementó.

Harry Jürgensen expresó que "este fallo de la Corte Suprema permite seguir la causa y abrirnos una posibilidad cierta de que la dirección que ha seguido la Convención Constitucional tenga un cambio positivo".

Asimismo, Teresa Marinovic indicó que "tenemos el deber y el derecho de representar a nuestros electores, y en este caso la única forma en que podíamos hacerlo era mediante la deliberación, que fue suprimida por un concepto de eficiencia mal entendida".

Por último, el convencional Martín Arrau sostuvo que "esta es una buena señal porque da cuenta que la Convención no es intocable, y que ante las vulneraciones de las garantías fundamentales de los propios Convencionales Constituyentes es posible presentar acciones que den cuenta de estas vulneraciones. Además, esto servirá para dejar evidencia judicial de todas las irregularidades que se comentan dentro de la Convención".