Elisa Loncon por extensión del estado de excepción en la macrozona sur: "Es un muy mal gesto de la Cámara de Diputados"

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon calificó como "un muy mal gesto de la Cámara de Diputados" la aprobación del estado de excepción en la macrozona sur.

"Un muy mal gesto de la Cámara de Diputados, justo cuando estamos instalando la plurinacionalidad y estamos hablando de reconocer los derechos. Creo que la Cámara de Diputados ha estado en deuda con el reconocimiento de los derechos de las naciones originarias", dijo Loncon.

Agregó que "nosotros hace mucho tiempo pusimos un proyecto de derechos lingüísticos en la Cámara y el Senado, justo para avanzar en este proceso de nueva relación, y no fueron capaces de instalarlo como una ley para reconocer los derechos lingüísticos. Esas son las señales que requieren las naciones originarias, no requieren señales en términos de que se instale militarización porque está haciendo más daño y estamos viendo las consecuencias".

"Llamar, todavía es tiempo, para que los senadores actúen políticamente y den una señal de respeto de los derechos de las naciones originarias, en congruencia con los esfuerzos que estamos haciendo en la Convención para que esos derechos queden instalados en la nueva Constitución", cerró Loncon.

La extensión del estado de excepción se aprobó en la Cámara Baja 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones. A favor votó toda la derecha, además de los DC Manuel Antonio Matta, Jorge Sabag, Mario Venegas y Matías Walker, el ex DC Pablo Lorenzini y el ex PR Fernando Meza. En tanto, se abstuvieron el ex PPD Pepe Auth, los PR Marcela Hernando y José Pérez, el ex PR Carlos Abel Jarpa, el PL Vlado Mirosevic, Andrea Parra (PPD) y la DC Joanna Pérez.