"Lo que dije fue un error": Jadue da paso atrás en críticas a votantes de Parisi y Boric dice que oirá a ese electorado

"No he querido faltarle el respeto a ningún votante". Esa fue una de las frases con que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) intentó desmarcarse de las críticas que hizo a los votantes de Franco Parisi, a quienes tildó de "individualistas", justo cuando el candidato presidencial Gabriel Boric ha intentado dar señales de apertura para convocar a ese electorado en segunda vuelta, tal como también lo ha intentado hacer su contendor, José Antonio Kast.

"Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa @gabrielboric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile", escribió Jadue en su cuenta de Twitter.

Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa @gabrielboric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile! — Daniel Jadue (@danieljadue) November 26, 2021

Fue en su programa semanal "Sin Maquillaje" donde Jadue definió a los votantes de Parisi como "tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y lo único que buscan es más plata en los bolsillos con los bonos de término de conflicto, y Parisi lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno de ellos”.

Ante este segundo flanco que abrió el PC en las últimas horas para la candidatura presidencial de su sector , fue el mismo Gabriel Boric quien recogió el guante, aclarando que van a oír al electorado que optó por Parisi en primera vuelta.

"Nosotros hoy día tenemos el deber, pero además la convicción, de convocar no solamente a quienes nos apoyaron, sino también a quienes que por diferentes motivos no votaron por nosotros", sostuvo. Además agregó que "lo que vamos a hacer es escuchar y cuando uno escucha no puede ser que te entre por un oído y te salga por el otro. Es escuchar las buenas ideas".

Ya Franco Parisi había reclamado a Jadue sus declaraciones, instándolo a no faltarle el respeto a casi un millón de chilenos, que es la cifra cercana que se inclinó por su candidatura el pasado domingo.

Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana de alcalde y por sus propiedades? @danieljadue no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos.https://t.co/XoE85t2SrG — Franco Parisi (@Parisi_oficial) November 26, 2021

Este es uno de los dos flancos que abrió el Partido Comunista en las últimas horas, que se suma a las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien sostuvo que "nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos. No hay ni tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que quede claro. Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa".