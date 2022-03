A días de los Premios Oscar Hugo Covarruvias cuenta cómo la muñeca de «Bestia» llegó a las manos de Steven Spielberg

Este domingo 27 de marzo es la ceremonia de entrega de la 94º edición de los Premios Oscar donde el cortometraje Bestia compite en la categoría Mejor cortometraje de animación junto con otras cuatro producciones. El director Hugo Covarrubias junto con el productor Álvaro "Tevo" Díaz están en Los Angeles, ciudad donde se realizan los premios, hace varios días.

"Nos han recibido super bien acá en Los Angeles, en el inicio hemos tenido hartas actividades online a penas llegamos fuimos a una proyección de los cortometrajes en un cine y tuvimos un conversatorio súper interesante, mucha gente se nos acercó hicieron preguntas acerca de Bestia", comentó Hugo Covarrubias a El Mostrador.

El thriller psicológico Bestia, el personaje principal es Ingrid Olderöck, una ex oficial de Carabineros e integrante de la DINA que fue acusada de adiestrar perros para violar a prisioneros políticos durante la dictadura.

El encuentro de Steven Spielberg con la muñeca

Los cineastas llevaron el muñeco a Los Angeles para que también sea parte de las actividades previas a la ceremonia final de este domingo, es más, en el almuerzo con todos los nominados que organiza todos los años la Academia en el Hotel Fairmont Century Plaza, el destacado director estadounidense Steven Spielberg y el mexicano Guillermo Del Toro llamaron la atención en las redes y los medios por sus fotografías sosteniendo la muñeca de Ingrid Olderöck.

El director comentó que mientras compartían con los nominados de todas las categorías, Guillermo Del Toro se les acercó para poder ver el muñeco de Ingrid Olderöck, conversaron sobre la materialidad, el director mexicano alabó el corto y Covarrubias le comentó sobre el reconocimiento que recibieron en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2021.

"Nos preguntó por la materialidad, nos dijo que consideraba que era un corto muy importante sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo ahora con la política bien álgida a nivel mundial", relató Covarrubia.

Luego de esa charla se encontraron con Steven Spielberg quién les preguntó que era la protagonista del cortometraje y ahí poso para que las otras personas que estuvieran alrededor le tomaran la foto que circuló en redes sociales.

"Spielberg nos preguntó 'What is that?' y le mostré la muñeca, también le explicamos rápidamente de que se trataba el corto y se sacó una foto esas son las imágenes que se viralizaron. Quizás ayude al cortometraje a la promoción pero es importante también llevar el objeto de arte que representa la maldad de esta mujer, eso fue super bueno", contó el director.

El éxito en festivales internacionales y nacionales

Covarrubias también expresó que en general el cortometraje ha tenido una buena recepción en las actividades que han asistido, es un indicio favorable porque más allá de la experiencia de estar en Hollywood también les sirve para establecer redes de contacto con trabajadores de la industria cinematográfica estadounidense. Es más, el cineasta comentó que "los asistentes [del almuerzo] se acercaron hacia Bestia por la temática y la estética".

"La gente estaba en un modo muy amigable y pudimos hacer redes, promocionar la película y hablar con otros nominados, sirvió mucho el dialogo con Guillermo Del Toro que nos dijo que le había encantado la película y que era su corto favorito", relató.

Cabe destacar que además de los premios de Guadalajara, Chilemonos, Annency y muchos otros más Bestia recibió el premio Annie Awards, en la categoría de Mejor Cortometraje a días de la ceremonia del Premio de la Academia. La directora ejecutiva de CinemaChile, Constanza Arena, vio este resultado como un elemento importante para los resultados que podría tener el corto el domingo 27 de marzo.

"Sin duda, estamos en condiciones muy favorables. El viento sopla de cola, y el mismo hecho de que Bestia haya ganado los Annie Awards y prácticamente todos los festivales en donde se ha presentado, le han dado gran reputación y visibilidad dentro de los miembros de la Academia de Hollywood, que votan en la línea de animación. Algo clave para lograr este premio: primero existir, y luego lograr la preferencia de los académicos", expresó la directora ejecutiva.

"Si Bestia gana el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación, sería el tercer premio Oscar para Chile, y el segundo en esta misma categoría. Lo que para nuestro país sería histórico! Son muy pocos países en Latinoamérica los que han logrado algo semejante", agregó.

Una buena recepción en Chile

Covarrubias por su parte expresó que durante estos días ha divagado entre la posibilidad de ganar la estatuilla o no. Hasta el momento no se puede anticipar nada dado que los resultados serán revelados durante la ceremonia de premiación. Pese a los resultados, el cortometraje ya ha tenido una buena recepción por parte de las audiencias chilenas.

"Al corto en Chile le ha ido muy bien desde el estreno en Chilemonos el año pasado y ha tenido una muy buena recepción. Creo que nos sorprendió un poco porque pensamos que iba ser un público mucho más crítico acerca de la forma en que estábamos contando esta historia pero tuvo muy buena recepción y la gente se muestra muy agradecida por compartir este arte y esta temática", opinó el cineasta.

Finalmente, Covarrubias declaró acerca de la industria de la animación en Chile que el legado que dejó Historia de un oso en 2016 fue un elemento relevante, así como el éxito que ha tenido Bestia,

"Cualquier cortometraje que tenga este éxito o que tenga esta visibilidad sin duda va ser un aporte para la animación en Chile, lo fue Historia de un oso sobre todo en términos motivacionales, yo creo que ese Oscar que ganó motivo a mucha gente a seguir trabajando en animación o que se interesaran en trabajar en animación porque en el fondo queda en evidencia que hay un buen nivel nacional y con Bestia yo creo que pasa lo mismo", concluyó.