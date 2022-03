Senadora Rincón tras reunión con ministra Siches: no son "ni de gobierno ni de oposición, somos una fuerza que representa el 10% en el Senado y obviamente somos incidentes”

Hoy al mediodía, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, recibió en La Moneda a la jefa del comité de senadores de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, y al subjefe, Matías Walker para abordar un tema que le aqueja al partido, donde acusan el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, de no dialogar con la bancada DC sobre el proyecto de ley de amnistía.

En ese contexto, previamente Rincón había dado declaraciones a CNN Chile este lunes, dando luces de lo que su compañeros de bancada venían percibiendo dentro del primer mes del gobierno de Gabriel Boric.

“Este tipo de actitudes en que el ministro Segpres no conversa con la bancada de la DC", cuya representación en el Senado es de un 10%, y que "el Presidente de la República yo entiendo ha hecho una gran reunión el día viernes con todos sus partidos de gobierno pero a la fecha no nos invita a nosotros a conversar de manera separada, porque entendemos que no somos gobierno, nos hace pensar que el gobierno quisiera llevarnos a la oposición”, señaló, haciendo eco de las palabras que hizo el senador Huenchumilla el domingo pasado: “el gobierno está haciendo todo lo posible para que nos transformemos en oposición”.

El único partido de la exConcertación que que no forma parte de la administración del presidente Gabriel Boric, resiente que esté excluido, ya que, aunque el gobierno esté compuesto por dos coaliciones, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, el Ejecutivo sabe que necesita de más alianzas para poder sacar adelante sus proyectos y reformas en el Congreso que estipulan en su parrilla programática.

Dado estos antecedentes se dio el encuentro en el palacio de La Moneda, en donde Rincón aseguró que “esta invitación de la ministra da cuenta de que el gobierno necesita de todos y de todas para poder sacar adelante su agenda” y precisó que la reunión se llevó a cabo por un requerimiento al Tribunal Constitucional, "por el decreto 125 del gobierno anterior en materia de refugiados".

“En una acción coordinada con la ministra pedimos una prórroga para que ellos obviamente tuvieran tiempo de revisar el tema, y creo que ha sido una muy buena reunión porque compartimos los principios de este tema, compartimos que no se puede afectar al poder legislativo en estas materias”, agregó.

La senadora enfatizó: "somos independientes del gobierno, ni de gobierno ni de oposición, somos una fuerza que representa el 10% en el Senado y obviamente somos incidentes”.

Walker, por su lado, subrayó que "nosotros no somos parte del gobierno, pero desde los lugares donde nos eligió la ciudadanía vamos a colaborar a que a Chile le vaya bien, con sentido de grandeza, de responsabilidad pero entendiendo que Chile no parte de cero, con respeto a las instituciones democráticas”. En esa línea, expresó que como colectividad no están de acuerdo con las tesis “refundacionales” del parlamento.