Nicolás Cataldo: “No es efectivo lo que dice Claudio Orrego respecto a que no se ha hecho nada en descentralización”

El jueves en la mañana, La Moneda está estremecida por la muerte del cabo Daniel Palma. Afuera del Palacio, por calle Morandé, hay algunos manifestantes solidarizando con Carabineros y en Teatinos hay varios alcaldes de Chile Vamos declarando a los medios de comunicación después de dejar una carta al Presidente Gabriel Boric.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, es consciente del complejo momento, pero considera que el Ejecutivo está actuando como corresponde en bloque.

Cataldo logra salir de la contingencia para responder al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, que el domingo había dicho que tenía un diagnóstico “reservado” respecto a la voluntad descentralizadora de la administración Boric. Como encargado justamente del tema, Nicolás Cataldo le responde al gobernador de Santiago: “No es efectivo lo que dice Claudio Orrego respecto a que no se ha hecho nada en descentralización” y comienza a explicar los detalles.

-¿No es prioridad de este gobierno la descentralización?

-El presidente dijo cuando asumió: “Quiero terminar mi mandato con menos poder que con el que entré”. Lo que está diciendo es que necesitamos pasar capacidades a las regiones que hoy día están a nivel central.

-¿Qué han hecho al respecto?

-Hemos hecho un trabajo de interacción intenso con los gobiernos regionales. Tuvimos un foro en Frutillar, que reunió a todos los gobernadores regionales y al que llegaron varios ministros.

-¿Qué sigue?

-Esto se tradujo en un Comité Interministerial de Descentralización, que está compuesto por ministros Segpres, Interior y Hacienda, que preside Interior y cuya secretaría ejecutiva es la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). En ese encuentro en Frutillar los gobernadores se definieron seis transferencias de competencias desde el gobierno central a las regiones.

-¿Qué son las competencias?

-Es traspasar cosas que están ocurriendo a nivel central para que empiecen a ocurrir y ejercerse desde el nivel regional. Piñera oficio 15 competencias que fueron transferidas a los gobiernos regionales por oficio. No hubo diálogo, se traspasaron simplemente. El mismo Gobernador Orrego nos pidió invalidar esas competencias porque no venían con recursos, porque no fueron dialogadas o porque no le hacían sentido por distintas razones.

-Fueron varios los gobernadores que rechazaron competencias que le entregaba el gobierno central ¿Qué implica esto?

-El proceso de descentralización está empezando a implementarse. El proceso de transferencia de competencias no fue exitoso ni para ellos ni para nosotros. Y es por eso que cambiamos el foco de la mirada de transferencia de competencia. De hecho, el Gobernador Orrego en la entrevista lo plantea como una alternativa.

-¿Y cuál es esa alternativa?

-Está establecido en el acuerdo que firmamos el 19 de enero en Antofagasta y donde la evaluación que hicimos fue “necesitamos fortalecer el eje de la transferencia de competencia con una mirada más particular de lo que cada región necesita y quiere”.

-Orrego dice que este gobierno no ha avanzado en descentralización ¿Hay avances que mostrar?

-Hemos avanzado. Comparto con Orrego que se puede avanzar más. Mi principal diferencia con el Gobernador es que hoy existe una hoja de ruta que está trazada y conversada con ellos y que estamos implementando.

-¿Cuál?

-Por ejemplo, nosotros comprometimos en el acuerdo del 19 de enero una indicación para resolver el tema del Delegado Presidencial. Eso está comprometido y el plazo es mayo para resolver el tema de la figura del Delegado Presidencial que han cuestionado los gobernadores. Faltan un par de meses para que se cumpla ese plazo y lo estamos trabajando en el marco del rediseño del Ministerio del Interior.

-¿Por qué las críticas de Orrego?

-Tengo la impresión de que el Gobernador Orrego presiona para poder avanzar más rápido, presiona también porque es un momento político delicado en que obviamente va a ser más fácil entrarle a la discusión. Lo importante es que nosotros tenemos una agenda estable con los gobernadores que estamos cumpliendo.

¿Pero cuáles son los avances concretos?

-Hemos avanzado mucho en materia de decentralización fiscal. De hecho, el presupuesto de los gobiernos regionales, por primera vez en la historia, sale del Ministerio Interior y pasa a ser una partida propia de los gobiernos regionales. Es una señal de autonomía fiscal muy potente.

-¿Cómo se realizará la transferencia de competencias o funciones?

-Para transferir servicios necesitamos legislar. Eso está definido para ingresarlo en el mes de junio, es un proyecto de ley para modificar el procedimiento de transferencia de competencias e incorporar la transferencia de servicios, un avance que valoraron mucho los gobernadores. Buena parte de los elementos que el Gobernador plantea como crítica son cosas que hay que legislar y que tienen un timing específico.

-¿Todo esto depende de la Subdere?

-También estamos formulando una Política Nacional de Descentralización a través de un proceso participativo con los gobiernos regionales. Esa política nacional va a ser el paragua para que esto sea ordenado.

-¿Cuándo definen la competencias que traspasarán a los gobiernos regionales?

-En marzo levantamos con los gobiernos regionales 47 competencias que ellos mismos identificaron. Hay un trabajo que esperamos nosotros cerrar de aquí a junio. Esto tiene una hoja de ruta que además es legal. O sea, iniciado el proceso, tenemos plazos legales que son inexorables. Están establecido por ley. Entonces llegará el momento en que ya tiene que haber un decreto supremo del Presidente que dice estas son la competencia a transferir y vamos.

-¿Lento todo?

-Hay otros procesos que han ido avanzando de manera más expedita. Por ejemplo, en el caso de Magallanes, se le transfirió la administración de la concesión de la zona franca al gobierno regional. Es una discusión que está abierta. Si se hizo en Magallanes podría hacerse en Iquique.

