Cristián Leporati y la franja política: "En lo comunicacional la derecha le gana al oficialismo porque está en la contimgencia"

El profesor de Marketing Político de la Universidad Diego Portales, Cristián Leporati, abordó la franja televisiva para las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. A su juicio "esta no parece una franja electoral de una constitución política, es una franja electoral de campaña como si estuviésemos escogiendo a Presidente, senadores o diputados, es muy contingente".

Leporati sostuvo en el programa de El Mostrador "Al Pan Pan" con Mirna Schindler que en esta campaña se ha visto "contingencia pura en el caso de los pactos de la derecha, no así en el caso del oficialismo que están hablando de justicia social, un poco pensando en el futuro".

Al profundizar sobre las campañas, el publicista manifestó que "la propuesta del oficialismo está muy pensado en el futuro y eso siempre pierde ante la contingencia. El corto plazo es más fuerte, y en ese enfrentamiento va a ganar en lo comunicacional la derecha".

Por otra parte, lanzó críticas al oficialismo y a la izquierda por "cometer nuevamente los errores de campañas anteriores" que constan principalmente en dar por perdido los espacios en que la derecha es más fuerte, tales como la delincuencia o la economía. "¿Por qué la estrategia comunicacional de la izquierda no fue entrar en la misma pelea que la derecha?", se preguntó.

Rostros en la campaña

Al ser consultado sobre la aparición de viejos rostros de la política en la franja tales como Carmen Frei (DC) o Sergio Bitar (PPD), entre otros, el académico fue enfático al precisar que "aquí vemos un nuevo error en la izquierda, porque mientras la derecha te muestra un relato, una historia, un spot publicitario, no te muestran rostros porque ellos buscan que la gente vote por el pacto, no por la cara".

La intervención de la diputada Pamela Jiles (PH) en la franja del Partido de la Gente causó sorpresa a los espectadores. Para Leporati esto responde a que "el bando de la diputada Jiles es el bando de ella misma, ella representa a una figura, una personalidad y en ese contexto ella siempre va a estar en el espacio que le den para poder representar más eficazmente su propuesta política".

"A Carter lo van a dejar caer"

El profesor de Marketing fue consultado sobre le momento que vive el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en las encuestas donde está posicionándose como uno de los políticos mejores evaluados tras su medida de demoler las denominadas "narco-casas".

Al respecto, indicó que "la derecha es hábil levantando personajes para lanzar conceptos, ideas soluciones, lo hicieron con Evelyn Matthei, lo están haciendo con Carter, pero él no es de las siete familias".

"Carter es una persona que la están utilizando para hacerle daño al Gobierno y a los partidos del oficialismo, y en algún momento lo van a dejar caer como a Sichel. La derecha es muy práctica", complementó.

Leporati sostuvo que "Carter no es de la fronda aristocrática, lo van a dejar caer".

Visión del Gobierno

El publicista también analizó lo que ha sido la administración del Presidente Gabriel Boric, elogiándolo por su capacidad de diálogo con la oposición, signo que no ve en su excompetidor de las últimas elecciones, José Antonio Kast (Partido Republicano).

"Yo no me imagino a un Kast tan dialogante como lo es el Presidente hoy en día a pesar de sus bemoles, es un demócrata que está acostumbrado a conversar y a dialogar. Yo no veo eso en el perfil de Kast, yo veo que si tuviésemos a Kast como Presidente tendríamos más problemas de los que hay ahora", aseguró.

Por último, Leporati cree que para que el Gobierno se imponga comunicacionalmente a la derecha este debe "pelear estratégicamente y políticamente en su mismo terreno con la ventaja de los derechos sociales".

Video vía YouTube: El Mostrador