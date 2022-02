Marca especialista en SUV inteligentes se consolida con más de 10 mil unidades vendidas

Tras un gran 2021, Haval comenzó el 2022 con el pie derecho, alcanzando las 10.000 unidades acumuladas vendidas en el país desde que llegó a Chile a mediados de 2015.

Y solo este enero de 2022, la marca especialista en SUV comercializó 455 productos, registrando un crecimiento de 193%, con respecto al mismo mes del año anterior.

Estos resultados refuerzan el éxito que ha tenido en Chile la implementación de la nueva estrategia global de la marca china, que está centrada en ofrecer SUV con tecnologías inteligentes y soluciones personalizadas, que buscan mejorar la experiencia de los usuarios.

De hecho, los dos modelos emblema de su nueva generación New Haval Jolion y All New Haval H6 han comercializado 2.200 y 1.088 unidades, respectivamente, desde su llegada al mercado nacional en 2021.

Ambos han sido ampliamente apreciados por el público y la prensa especializada, que los eligió dentro de los lanzamientos de SUV más relevantes de 2021, gracias, en gran medida, a la calidad de sus materiales y a las vanguardistas tecnologías de sus equipamientos, especialmente en materia de seguridad avanzada.

Ofrecen asistencias de cambio, centrado, mantención y abandono de pista; control crucero adaptativo inteligente, y frenado automático de emergencia contra vehículos, peatones y bicicletas, entre otros elementos, según la versión elegida por los clientes. Estos sistemas están entre los más efectivos a la hora de evitar un accidente de tránsito.

“Desde su llegada al país, Haval ha destacado por incorporar SUVs que lo tienen todo: gran desempeño, completo equipamiento y atractivos diseños. Hoy es una marca consolidada y valorada por los miles de chilenos que nos prefieren, porque ofrecemos vehículos que aportan valor”, explica Felipe Medina, gerente de la marca.