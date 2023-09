¡Hola, esta semana fue corta pero muy política! El edificio del ex Congreso Nacional, donde funciona el Consejo Constitucional, fue el centro de las noticias políticas con un Partido Republicano que solo cosechó triunfos en las votaciones de los textos de la nueva Constitución, mientras el oficialismo salía del edificio a patear piedras por su imposibilidad de imponer algunos de sus puntos.

Revisamos en detalle cómo está viviendo todo esto el Partido Republicano. Están muy contentos y decididos a votar “A favor” en el plebiscito del 17 de diciembre. Resulta novedoso, porque su líder –José Antonio Kast– había puesto en duda dicha posibilidad recientemente.

El Partido Comunista (PC) es una novedad e incógnita para el periodismo nacional. Hasta el 2014, cuando entró al segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el PC era un partido pequeño al que la prensa le dedicaba poca atención, a pesar de ser el segundo más antiguo del país. Con tres importantes ministros actualmente en el Gobierno, ahora su quehacer es muy relevante en la política y más hoy, que comienza el pleno de su Comité Central.

Todo indica que el nombre del nuevo presidente de la colectividad está decidido, solo se discute quién será la mujer que ocupará la secretaría general.

Vuelve a aparecer el 11. La próxima semana comienza la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 y en la izquierda hay preocupación de que vuelva el ambiente de confrontación que marcó la conmemoración de los 50 años del golpe. La derecha anunció que va a cuestionar la partidas para organizaciones de derechos humanos y no se descarta que lo haga con el financiamiento del Plan Nacional de Búsqueda.

Además, en esta edición: descubrimos que comenzó la licitación de la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre, que decidirá el futuro del nuevo texto constitucional; al respecto, en La Moneda me dijeron que optarían por la total prescindencia en este caso y no apoyarán ninguna opción; descubrimos que el Socialismo Democrático está finalmente trabajando para crear una federación de partidos para enfrentar en mejor pie a un Frente Amplio que está decidido a transformarse en una sola colectividad.

Revisamos también, por Ley de Lobby, las reuniones del concejal de Las Condes Sergio Melnick y, en nuestras recomendaciones de esta semana, sugerimos una serie de televisión y un libro para entender por qué el australiano Rupert Murdoch es el hombre más poderoso en la industria mundial de los medios de comunicación.

Y en nuestro bonus track: entrevistamos a la presidenta de la Comisión sobre Probidad, María Jaraquemada, para consultarle qué puede hacer el Presupuesto 2024 para evitar que ocurran más casos como los de las fundaciones.

1

REPUBLICANOS CONTENTOS VOTARÁN “A FAVOR”

El miércoles fue un día clave para los republicanos. Terminada la jornada de votaciones del Pleno del Consejo Constitucional, sus consejeros y asesores estaban aliviados. En una conversación al mediodía con el presidente de Republicanos, Arturo Squella, me sorprendió cuando me dijo que “ya hay contenido que nos gusta (en la propuesta de Constitución)”, con lo que me di cuenta de que estaban por votar a “A favor” en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

Ante mi sorpresa, Squella intentó ser un poco más cauto, pero insistió en su optimismo: “Ya hay contenido que nos gusta, pero en vista de lo que pasó el viernes (descuelgue de Chile Vamos), vamos a esperar el fin del proceso para decidir si estamos ‘A favor’ o ‘En Contra’”. Terminada la semana, el ánimo era de júbilo entre los republicanos y la opción “A favor” es un hecho entre ellos.

La jornada del miércoles fue de infarto para el Partido Republicano, debido a lo ocurrido antes del 18. El voto en contra de cuatro consejeros de Chile Vamos a la cláusula “todo ser humano es persona” fue considerado un “golpe blanco”.

El fin de semana de Fiestas Patrias las conversaciones fueron intensas y el lunes, a primera hora, llegaron a la sede del ex Congreso en Santiago los dos dirigentes más relevantes de la colectividad (Arturo Squella y Cristián Valenzuela) a monitorear personalmente el tema.

Valenzuela, que es el director del Centro de Estudios Ideas Republicanas, presenció toda la conferencia de prensa de Chile Vamos el mediodía del miércoles junto a los periodistas y, cada vez que terminaba de hablar un dirigente, le hacia un gesto poniendo los dos pulgares hacia arriba en señal de aprobación o felicitaciones. Incluso tuvo ese gesto con Gloria Hutt de Evópoli.

El objetivo ahora es lograr aprobar sus propuestas más populares: reducción de diputados, sala cuna universal, fin de contribuciones y Defensoría de Víctimas. “Esos temas van a mover la aguja para que la gente vote a ‘A favor’ y vamos a poder decir que esta propuesta de Constitución es mejor que la vigente”, me señaló un dirigente del partido.

Luego de esta semana, en el oficialismo hay poco optimismo, creen que este proceso está muerto. Preocupa esta “lógica electoral de corto plazo” –dicen– que quieren imprimir los republicanos, con un ofertón de medidas populares. Estiman que el Partido Republicano está haciendo lo mismo que hizo en la elección de consejeros, donde utilizó la delincuencia como motor de su campaña y que, ahora, intentará con temas como las contribuciones, control de migración, entre otros, para inclinar la balanza hacia el “A favor”.

Faltando dos meses y medio para el plebiscito, Republicanos saca cuentas alegres. “Esto es win winpara nosotros”, me dijeron. Las cartas están echadas y consideran que en estos meses solo han obtenido ganancias, porque lograron presencia en los medios de comunicación, impusieron nuevos rostros y han pasado por un importante proceso de aprendizaje para sus militantes.

En el oficialismo consideran imposible que cambie la tendencia: si se mantiene esta alianza entre Republicanos y Chile Vamos, ven que tendrán que votar “En contra”. En todo caso, los consejeros oficialistas no han declarado esta determinación, principalmente porque no existe una decisión en bloque, y dicen que hay que conversarla con el Gobierno previamente.

2

LAUTARO CARMONA NUEVO PRESIDENTE DEL PARTIDO COMUNISTA

Hoy sábado empezó el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PC). La comisión política de la colectividad tiene la tarea de proponer un nombre para que su Comité Central resuelva hoy mismo quién será el sucesor del recientemente fallecido Guillermo Teillier.

Lautaro Carmona es el nombre que repitieron todos los militantes con que conversé. No existe otra persona que compita para la presidencia del PC. “Carmona será la persona que lidere el próximo Congreso Nacional y muy probablemente su período será corto, de cuatro años, mientras se busca un sucesor o sucesora más joven”, me comentaron.

Las presidencias cortas en el PC son la excepción. En la colectividad me dieron como ejemplo de período corto el caso de Volodia Teitelboim, que estuvo a cargo del partido entre 1990-94 y fue la transición entre Luis Corvalán (1958-90) y Gladys Marín (1994-2002).

La incógnita del proceso. El tema que todavía está abierto es el nombre del secretario o secretaria general y varios coinciden en que es muy probable que sea una mujer. Entre los nombres que mencionan están Bárbara Figueroa (embajadora en Argentina), Lorena Pizarro (diputada), Claudina Núñez (consejera regional metropolitana), Jeannette Jara (ministra del Trabajo), Camila Vallejo (ministra Segegob) y Karol Cariola (diputada). Sin embargo, ven poco probable que sea alguien que participe en algún puesto relevante de Gobierno.

En este contexto, quedarían postergados los liderazgos de Marcos Barraza, Daniel Núñez, Claudia Pascual y Daniel Jadue. En el caso de Barraza, me señalaron que tendrá un rol clave como apoyo a la gestión de la presidencia de Lautaro Carmona. Y en el caso de Jadue –excandidato presidencial del PC en 2021–, es generalizada la opinión de que es un actor que divide al partido y, por ende, estiman poco probable que tenga una posición relevante en el proceso que se inicia.

El PC es el segundo partido político más antiguo del país (1922) y es conocido por su compleja estructura partidaria para tomar las decisiones. El pleno del Comité Central que se inicia este fin de semana es parte de un proceso largo que se podría extender hasta junio de 2024, proceso que involucra elaboración de textos en congresos comunales, que pasan a discusión a congresos regionales y culminan en el Congreso Nacional.

Por qué es relevante la instancia de hoy. Entre las cosas relevantes que se discutirán en el pleno estará la incomodidad que sienten algunos dirigentes del partido respecto al Gobierno –postura que está representada principalmente por Daniel Jadue y Hugo Gutiérrez–. Aunque está también el sector que, puede ser crítico, pero participa lealmente en puestos importantes de la administración Boric.

Importante va a ser el papel que jugarán los jóvenes dirigentes que surgieron bajo la presidencia de Teillier y que tienen entre sus cabezas a Camila Vallejo, Karol Cariola, Nicolás Cataldo (ministro de Educación), Irací Hassler (alcaldesa de Santiago) y Javiera Reyes (alcaldesa de Lo Espejo), entre otros.

El legado de Gladys Marín y Guillermo Teillier. El mayor éxito de los dos últimos presidentes del PC fue lograr paulatinamente que la colectividad ocupara posiciones importantes de poder en el Parlamento y luego a nivel de Gobierno. El proceso se inició en 2005, cuando eligieron sus primeros diputados y luego se consolidó cuando entraron a la Nueva Mayoría y se incorporaron a la segunda administración de Michelle Bachelet.

3

LEY DE PRESUPUESTO: PREOCUPACIÓN POR TEMA DE DD.HH.

Presupuesto 2024 revitaliza el debate del 11 de septiembre. Un senador oficialista que es parte de la Comisión de Hacienda me declaró su preocupación por la discusión sobre partidas del Presupuesto 2024 destinadas a organizaciones de derechos humanos (DD.HH.).

En la Dirección de Presupuestos (Dipres) me confirmaron esta preocupación y me explicaron que esta partida está ubicada en tres lugares del presupuesto: Ministerio de Justicia (Plan Nacional de Búsqueda), Tesoro Público (INDH) y Ministerio de las Culturas, que está a cargo de asignaciones directas a organizaciones de DD.HH. y Memoria.

¿Por qué la preocupación? Existiría poca posibilidad de diálogo después de la polarización que generó la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lo que junto con el escándalo de las fundaciones, tras el caso Democracia Viva, servirían de argumento a sectores de derecha para que tengan éxito en cortar o reducir el financiamiento a estas organizaciones. En el oficialismo me dicen que este es un tema sensible con que la derecha intentará negociar.

Durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2023, diputados de derecha, junto a algunos de la Democracia Cristiana (DC), rechazaron el financiamiento a varias organizaciones. En el caso de la DC, lo hicieron como señal de molestia por los ataques que recibió su entonces militante Sergio Micco, cuando dirigía el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En esa oportunidad, los diputados rechazaron el financiamiento de $15 mil millones para el INDH y $90 mil millones para el programa de Patrimonio Cultural del que dependen instituciones como el Museo de la Memoria; Parque por la Paz Villa Grimaldi; Londres 38, espacio de memorias; Fundación Frei; Fundación Patricio Aylwin; Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, entre otras.

Salvador Allende nuevamente. Un caso delicado sería el de la Fundación Salvador Allende y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que se financian casi íntegramente con asignaciones del Estado. En el oficialismo estiman muy probable que se reedite la discusión sobre la figura del ex Presidente.

Principal preocupación de La Moneda. En el Gobierno hay especial cuidado por lo que ocurra con el financiamiento del Plan Nacional de Búsqueda, la principal iniciativa que presentó la administración del Presidente Gabriel Boric para la conmemoración de los 50 años y que pretende iniciar su implementación este año, otorgándole al Estado el rol fundamental en la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

4

TRES PREGUNTAS A MARÍA JARAQUEMADA

“La corrupción no se puede evitar del todo, pero sí se puede dificultar mucho”.

María Jaraquemada fue la presidenta de la Comisión sobre Probidad convocada por el Presidente Gabriel Boric, después que estallara el caso de las fundaciones. Jaraquemada, quien es abogada por la Universidad Católica, con magíster en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid y directora ejecutiva de Chile Transparente, en esta breve entrevista explica cómo la discusión del Presupuesto 2024 puede colaborar a evitar casos de corrupción como los vistos este año.

-Después del caso Convenios o Fundaciones, ¿qué debe cuidar este presupuesto?

-En la Comisión que me correspondió presidir tuvimos una larga reflexión acerca de cómo se discute, adopta y sigue la Ley de Presupuesto en nuestro país. Uno de los temas que consideramos que se debe cuidar es tener mayor certeza sobre a dónde y con qué objetivo se establecen determinados gastos, por ejemplo, pero no exclusivamente, a fundaciones y corporaciones. ¿Es la manera más efectiva de lograr dicho objetivo? ¿Cómo lo vamos a monitorear y evaluar? Muchas veces se mantienen programas o situaciones por años, generándose una suerte de inercia.

Y, por otro lado, no abrir espacios de excesiva discrecionalidad en la toma de decisiones, que son espacios relevantes de posible corrupción, como hoy se investiga a lo largo y ancho del país. Por otro lado, se establece un número excesivo de glosas de información, pero que luego el propio Congreso –que las exige– no es realmente capaz de procesar y rescatar información valiosa para la fiscalización o la mejor toma de decisiones. En ese sentido, se puede y debe avanzar en formas donde tanto la tecnología, la transparencia, pero también las capacidades reales del Congreso y sus oficinas, permitan que el objetivo que se busca con la creación de estas glosas se cumpla.

-¿Era normal el gasto en fundaciones y Gobiernos Regionales o excedía lo razonable?

-La verdad es que es difícil decirlo, porque nadie tiene certeza absoluta de cuántos recursos terminaban en manos de fundaciones o de entidades con fines de lucro u otras entidades públicas, dado que muchas veces en las mismas glosas se establecían excepciones a las reglas generales. Pero sí parece que, al no haberse traspasado todas las competencias a los Gobiernos Regionales o al no haber creado el músculo suficiente dentro de ellos, parte no menor de estos recursos terminan traspasados a fundaciones o municipios. Creo que deberíamos partir por tener claridad de qué queremos hacer y luego ver cómo lo hacemos. En muchos casos pareciera que en los Gobiernos Regionales se puso la carreta delante de los bueyes y se priorizó el gasto –para no arriesgar reducción de presupuesto en el futuro– antes que los objetivos concretos.

-¿Debe aumentarse la fiscalización o hay que reducir este tipo de transferencias?

-Creo que esa es una decisión política que les corresponde adoptar a los gobiernos –centrales y subnacionales– de turno, si se mantienen o reducen estas transferencias. Lo que sí es claro es que se debe fortalecer el sistema, con más transparencia, concursabilidad donde se pueda, rendición de cuentas, sistemas y registros más modernos e inteligentes, así como controles internos y externos. La corrupción no se puede evitar del todo, pero sí se puede dificultar mucho y no generar las ocasiones que hagan a los ladrones.

5

RINCÓN DEL LOBBY

Esta semana estuve revisando las reuniones registradas en la Ley de Lobby en municipalidades y me llamaron la atención las registradas por Sergio Melnick, concejal de Las Condes, por lo activas y variadas. Melnick, junto con el concejal Luis Hadad, son los que más reuniones registran entre los miembros del Concejo Municipal de la señalada comuna. Entre los últimos encuentros que sostuvo Melnick, destacan los vinculados a seguridad y servicios tecnológicos.

29/08, con Alberto Merdojovich, de Redvoiss-Voissnet Cloud service SpA. Tema: Demostración de solución de seguridad para casas y personas. “Hemos desarrollado una plataforma de comunicaciones para emergencias basadas en Internet fijo y móvil. La principal aplicación es un botón de pánico para smartphones y para residencias. Además genera el envío de mensajería corta a números preestablecidos o variables por georreferenciación”, detalla el registro.

Demostración de solución de seguridad para casas y personas. “Hemos desarrollado una plataforma de comunicaciones para emergencias basadas en Internet fijo y móvil. La principal aplicación es un botón de pánico para smartphones y para residencias. Además genera el envío de mensajería corta a números preestablecidos o variables por georreferenciación”, detalla el registro. 24/07, con Leonardo Samuel . Tema: “Presentar el sistema de seguridad con Inteligencia Artificial que estamos implementando en varias ciudades del mundo, hoy ya estamos en Río de Janeiro, Medellín, Ciudad de México, casi todo USA y Seúl”, señala el texto.

. “Presentar el sistema de seguridad con Inteligencia Artificial que estamos implementando en varias ciudades del mundo, hoy ya estamos en Río de Janeiro, Medellín, Ciudad de México, casi todo USA y Seúl”, señala el texto. 18/07, con Felipe Becerra, de Addiuva. Tema:“Solicito audiencia para presentar a la Municipalidad un sistema operativo de control de servicios en terreno que permite geolocalizar, asignar servicios, coordinar distintos equipos de trabajo y medir todas las labores realizadas. Funciona uniendo a la municipalidad, sus servicios en terreno y vecinos, en tiempo real, de forma trazable, coordinada y sistemática. Además trabaja en la nube y puede accederse desde cualquier dispositivo”, dice el registro.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO

Preocupación en Socialismo Democrático. Hace dos semanas hablamos de lo bien encaminadas que estaban las negociaciones para lograr un partido único en el FA, que reuniera a Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes. Incluso dijimos que estaba planificado realizar una gran encuentro en enero para definir estatutos, poner fechas y, así, enfrentar unidos las próximas elecciones municipales.

Esta semana me contaron que el nuevo presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, estaba concentrando su trabajo en lograr buenas relaciones con la bancada socialista. La idea detrás de estas gestiones sería empezar a configurar una nueva federación de partidos que incluyera al PS, PPD y PR, algunos incluso hablaron de incluir a la DC.

Un dirigente del Socialismo Democrático me explicó: “La unión del Frente Amplio es muy complicada para el Socialismo Democrático, porque nosotros tendremos que competir con subpactos, mientras ellos serían un solo pacto, lo que les daría ventajas para competir en las municipales”.

La discusión es quién podría encabezar esta nueva federación de partidos y un nombre que suena es el de la ministra Carolina Tohá.

Gobierno licita campaña de difusión para plebiscito del 17 de diciembre. Mientras la sede del ex Congreso Nacional está agitada por las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional, en La Moneda están preparando lo que será la campaña del plebiscito de diciembre, donde se definirá el futuro de la nueva propuesta de Constitución.

El tema no es sencillo para el Gobierno, después que asumiera un rol activo por el Apruebo en el plebiscito constitucional de septiembre del 2022. En La Moneda me aseguraron que en esta oportunidad el Gobierno no manifestará ninguna preferencia por alguna opción (“A favor” o “En contra”).

Respecto a recursos destinados a la campaña, me señalaron que serán iguales a los del 2022: “Será una campaña grande”, precisaron.

La semana pasada escribimos en +Política que el Ejército era la única institución de las Fuerzas Armadas que no realizó algún gesto para la conmemoración de los 50 años y que su comandante en Jefe, general Javier Iturriaga, había optado por el silencio y eludido el tema. Sin embargo, Iturriaga decidió hablar el 19 de septiembre en el marco de la Parada Militar: “El Ejército hoy está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. Yo, como uno de los más viejos, tenía recién siete años. Por lo tanto, a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho, y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija“.

Conversando con generales en retiro del Ejército sobre esta declaración y su relevancia, me dijeron que lo más importante es que el comandante en Jefe marcó la diferencia entre el actual Ejército y aquel de 1973.

Fue relevante también que valorara el Plan Nacional de Búsqueda, aunque sin generar expectativas: “El Ejército ha entregado en su momento todo lo que se requirió y no tiene información disponible que no esté en la Justicia. Por supuesto que vamos a cooperar en todo lo que pueda ayudar a que este sea un país de hermanos, fraternal, y que podamos tener una reconciliación lo antes posible”.

Un importante general en retiro me señaló que “es clave no generar expectativas, porque la institución no tiene información, los únicos que pueden tenerla es la gente que está presa y que, por las señales dadas últimamente, parece estar dispuesta a entregar información frente a una compensación”.

7

AGENDA DE LA SEMANA

Domingo 24/09: vuelve a Chile el Presidente Gabriel Boric luego de su visita a Estados Unidos.

Esta es la semana clave del Pleno del Consejo Constitucional, porque el 4 de octubre termina la votación de los 14 capítulos. Esta semana se vota: 20-22/09, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. 23/09, Capítulo III: Representación política y participación. 23-25/09, Capítulo IV: Congreso Nacional. 27/09, Capítulo V: Gobierno y administración del Estado y Capítulos nuevos: Defensa Nacional y de la Seguridad Pública. 28-29/09, Capítulo VI: Gobierno y administración regional y local. 29/09, Capítulo VII: Poder Judicial. 30/09, Capítulo VIII: Tribunal Constitucional y Capítulo nuevo: Servicio de acceso a la justicia y Defensoría de Víctimas.

Esta semana se vota: Viernes 29/09. Consejo de Gabinete en que participarán todos los ministros para preparar la presentación del Presupuesto 2024.

Consejo de Gabinete en que participarán todos los ministros para preparar la presentación del Presupuesto 2024. Comienza Agenda de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos con dos hechos relevantes: Llega la antorcha de los Juegos desde México y sale a recorrer diversas regiones del país. Inauguración del Parque Estadio Nacional, que sería el polideportivo más grande del Latinoamérica.

Extensión de la Línea 3 del Metro.En el Gobierno me señalaron que está previsto comenzar una serie de inauguraciones de obras públicas. La próxima semana sería la inauguración de la extensión de la Línea 3 del Metro y podría haber noticias sobre el Canal de Chacao.

8

RECOMENDACIONES

Es un buen momento para conocer más detalles de Rupert Murdoch, ahora que decidió dejar la presidencia de sus dos gigantes corporaciones de medios: Fox en Estados Unidos y News Corp en el Reino Unido. En el mundo de la prensa, Murdoch es el personaje más importante de los últimos 50 años. Su historia tiene el peor de los pecados: destruir a sus hijos sacándolos y poniéndolos en distintas posiciones de su conglomerado y criticándolos de manera pública. Finalmente, parece que decidió que su hijo Lachlan sea su sucesor.

Murdoch es como el personaje Logan Roy, el protagonista de Succession (HBO Max). De hecho, se ha especulado que su historia sirvió de inspiración para esta exitosa serie.

(HBO Max). De hecho, se ha especulado que su historia sirvió de inspiración para esta exitosa serie. Para los que quieren conocer el mundo de Rupert Murdoch, existe la miniserie The Rise of the Murdoch Dynasty(2021), de la BBC, dirigida por Jamie Roberts y que fue titulada en español comoLa saga de los Murdoch.

En términos de libros, la lista es amplia, pero el más destacado es la biografía que escribió el periodista Michael Wolff, The Man Who Owns the News: Inside the Secret World of Rupert Murdoch(2005). Wolff se hizo mundialmente conocido por su libro Fuego y Furia(2018), que describió en detalle la manera en que funcionaba el Gobierno de Donald Trump. Su biografía sobre Murdoch aborda también detalladamente la intimidad de este y su familia.

En lo personal, me he excedido en ver y leer respecto al personaje. Recomiendo colocar su nombre en Google: son infinitas las posibilidades para conocerlo.

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a jmontalva@elmostrador.cl. Me interesan tus opiniones y sugerencias.