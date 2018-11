Paulmann apunta a empresarios argentinos por caso de corrupción: "Están todos metidos, todas las empresas"

El fundador y presidente de Cencosud, Horst Paulmann, se lanzó en contra del empresariado argentino acusándolos de participar en la corrupción del país trasandino que fue destapada en el llamado caso "de los cuadernos", la investigación que indaga el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos kirchneristas de parte de empresas constructoras y del rubro energético.

Según consigna Emol, en un evento realizado en Buenos Aires, el hombre del Costanera Center señaló que "están todos metidos, todas las empresas argentinas, todos los políticos".

Además, a juicio del presidente del holding de retail más grande de Chile, "ningún empresario, ni ningún político argentino quiere abrir las fronteras. Tenemos que trabajar en una Argentina que tenga las fronteras abiertas para importar", dijo en el brindis de fin de año de la compañía.

Paulmann también tuvo palabras para el mandatario trasandino. "Macri es la única persona que realmente quiere que las empresas argentinas se inserten en el mercado abierto del mundo", comentó. Y afirmó que Argentina "es tan especial que nadie lo puede destruir" y que, "esto en dos años ya va a estar solucionado", refiriéndose a la situación económica del país.

Cabe mencionar que el ex secretario de Obras Públicas de Argentina durante el mandato de los Kirchner (2003-2015), José López, confesó haber participado en esta trama de corrupción e incluso dio nombres como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández como los cabecillas de esta asociación ilícita.