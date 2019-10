El “corazón” de la reforma tributaria en duda: senadores oficialistas piden al Gobierno ceder con la reintegración

La reintegración es el "corazón" de la reforma tributaria, tanto así que el Gobierno ha defendido a brazo partido este punto durante toda la tramitación legislativa pese al cerrado rechazo de la oposición. Sin embargo, desde las propias filas del oficialismo volvieron a sonar los llamados de atención al Ejecutivo pidiéndole una cuota de “realismo político” y ceder en este ítem para conseguir que el proyecto pueda ser aprobado en el Senado, donde se tramita en la Comisión de Hacienda.

Hace unos días fue el propio ministro del Interior Andrés Chadwick, dio señales de apertura al aseverar que la “reintegración no es un dogma”, una lógica muy en la línea de la planteada en junio pasado por el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien declaraba que “me parece oportuno empezar a pensar en adaptar la reforma tributaria, dejando de lado la integración, que es lo que ha trabado la reforma completa”.

Si bien tanto Chadwick como Desbordes -en su momento- terminaron retrocediendo en sus dichos, la idea sigue latente en Chile Vamos, al punto que tanto los senadores de RN como de la UDI ya admiten que hay que buscar otras fórmulas para avanzar con el proyecto.

“De lo que he estudiado, creo que la reintegración no es un dogma, para nada, por tanto es absolutamente negociable. La política es el arte de lo posible, y la reintegración no es la única solución, hay otras fórmulas”, indicó el senador RN Manuel José Ossandón, según informa La Tercera.

Pero esta no es una pelea de Ossandón en solitario, porque su colega de bancada Andrés Allamand asumió que “el realismo político indica que hoy no existen los votos en el Senado para aprobar la reintegración”.

Poot su parte, otro RN, José García, integrante de la Comisión de Hacienda, también asumió que “la reintegración es un instrumento; podemos avanzar haciéndole correcciones. Aquí hay que privilegiar el aumento de inversión”.

Ossandón también puso en duda los cálculos del Gobierno y señaló que “me he juntado con muchos economistas y no me he encontrado a ninguno que diga que producirá un 0,5% del PIB; la mayoría dice que será menos”.

En la UDI también hay opiniones a favor de ceder con la reintegración. “Creo que hay que abrirse a buscar un acuerdo, a renunciar a algunas cosas. El límite tendrá que discutirlo el ministro de Hacienda siempre que no se desnaturalice el objetivo que es promover la inversión y beneficiar a las pymes. Dentro de ello la reintegración es un tema, pero no un dogma, creo que hay ciertos puntos que se pueden ceder”, sostuvo Luz Ebensperger.

Por su parte, José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Economía, asumió que el “Gobierno tendrá que buscar los mecanismos con la oposición, porque ellos tienen la mayoría en el Senado. El gobierno tiene que abrirse, porque si no, no le va a ir bien en el proceso, y vamos a perder el punto”.

El “portazo” del ministro Larraín

Sin embargo, el ministro de Hacienda Felipe Larraín cerró la puerta a esta opción, dejando en claro que no está disponible para transar en el punto de la reintegración tributaria.

"Nosotros vamos a seguir adelante con lo que hemos planteado siempre, que es un punto central, que es lograr la reintegración. Muchas gracias por las sugerencias, nosotros seguimos adelante", dijo.

El titular de Hacienda añadió que “vamos a ser consistentes con esto. No se cambia el sentido del proyecto, pero obviamente este es un proyecto pro inversión, pro crecimiento, pro empleo y por Pymes, y eso no puede cambiar (…) Nosotros tenemos la disposición de conversar y de realizar propuestas, pero estas propuestas tienen que cuidar estos cuatro elementos, entonces, es indudable que el proyecto no va a salir el mismo que empezó, que el que entró, que el que salió de la Cámara de Diputados, no va a ser el mismo, pero esperamos, y nosotros vamos a preocuparnos que no se desdibuje en su sentido profundo".