Ex ministro Andrés Velasco se la juega por Provoste: "Las otras alternativas me parecen preocupantes"

El ex jefe de la billetera fiscal y actual decano en el recién fundado Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco reveló su postura frente los candidatos que compiten por el sillón presidencial, dijo que Yasna Provoste (DC) es la mejor carta para recibir un país golpeado por la pandemia y por "malas decisiones" en términos económicos, haciendo referencia a los retiros previsionales.

"Yo lo decía y lo repito, que me parece que la candidatura que ha hecho planteamientos responsables es la de Yasna Provoste. No estoy 100% de acuerdo con todo, pero me parece que en términos de orientación general de la política fiscal, de crecimiento, de redistribución tributaria, ha hecho propuestas serias", señaló el ex ministro Andrés Velasco en conversación con Radio Infinita.

En ese sentido el fundador del partido Ciudadanos dijo que "espero que sea (Provoste) la persona que llegue a la presidencia de la República, porque las alternativas me parecen muy preocupantes".

Consultado por un eventual triunfo de José Antonio Kast, Velasco fue categórico al señalar que el líder del Partido Republicano "está recitando el silabario del populismo de derecha que se repite en todo el mundo: conservadurismo moral, populismo nacionalista, y guerra cultural contra todos los cambios valóricos que han ocurrido en Chile y en el mundo en las ultimas décadas". Para el académico, "en el contexto de un país que esta muy polarizado, me cuesta imaginar una forma peor para sanar las heridas de Chile que combinar descontento social con un presidente de extrema derecha y minoría parlamentaria".

Kast es "la combinación perfecta para que se prolongue en Chile un estado de ingobernabilidad", agregó.

Frente a un posible triunfo de Gabriel Boric, si bien valoró que "es una persona que tomó decisiones maduras como la del 15 de noviembre", criticó que "si veo su programa y las ideas del aporte negativo del PC a esa candidatura cualquiera se queda muy preocupado. En los supuestos que se contienen allí respecto de lo que se puede hacer en materia fiscal, cuánto se levanta en plata con distintos impuestos que propone, no hay lógica alguna".

Además cuestionó que "renegociar acuerdos comerciales me parece peregrino de una muy mala senda".

Respecto a Sichel fue aún más categórico, aseguró que el ex presidente del BacnoEstado "no va a llegar a La Moneda y las encuestas lo dicen así con toda claridad. Sería un gobierno de continuidad de una coalición destruida y que ha mostrado incapacidad completa de gobernar Chile. La votación de la derecha va a caer", cerró.