Enade 2024: Boric reconoce “previa caliente” con empresarios y los llama a “crecer juntos”

Usando varias analogías con el fútbol, el Presidente Gabriel Boric le habló a los empresarios del país durante su discurso en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024.

“¿Les gusta ir al estadio”?, fue la primera pregunta que realizó el Mandatario para comenzar su interlocución. Luego añadió que “a mí me gusta ir al estadio. Y trato de ir cuando el escaso tiempo que las responsabilidades del cargo me lo permiten. Y aunque no siempre gana mi equipo, como el fin de semana pasado, soy de aquellos que les gusta estar en las buenas y en las malas. Y si este fuera un partido de fútbol, podríamos decir que la previa ha estado caliente, declaraciones cruzadas, interpelaciones varias, y más de una provocación auguran un partido intenso, fuerte”.

“Y quizás hay algunos que esperan que así sea, pierna fuerte, mucho orgullo propio en cada equipo, ojalá tarjetas de diferentes colores, que cada uno juegue para su hinchada, alejándose lo más posible de la del adversario”, añadió.

Tras esto, el Jefe de Estado hizo un llamado al empresario: “Los quiero invitar a cambiar el escenario, y en vez de cumplir con esos augurios y jugar un partido entre rivales, nos pongamos el objetivo que terminemos este encuentro como si fuera un partido de la selección nacional”.

“Esto, por cierto, no significa esconder nuestras diferencias que son propias de una sociedad democrática. Tampoco, pretender hipócritamente que de la noche a la mañana vamos a ser todos entrañables amigos. Significa que a pesar de las diferencias que tenemos, seamos conscientes que tenemos también objetivos compartidos que son más grandes, y mucho más importantes que nuestros pasados desencuentros”, dijo.

En la línea con todo lo dicho, el Mandatario habló sobre el crecimiento y pidió “cerrar la polémica” que se ha dado en torno a las cifras de crecimiento económico en Chile. “No me contento con el 2% (de crecimiento). Lo que hemos dicho, y con esto me gustaría cerrar esta polémica, es que crecer, aunque sea un poco, es distinto a tener una recesión, y que cuando se ajustan al alza las expectativas de crecimiento de Chile, es una buena noticia y no una mala”, sostuvo.

Por ello, pidió cerrar el debate: “Pongámonos juntos el objetivo de crecer juntos, tanto para este año como para la próxima década. Estoy seguro, convencido (…) de que podemos lograrlo y podemos destrabar parte importante de las inversiones”.

Boric remarcó que “Chile puede más, y lo podemos conseguir si trabajamos en conjunto (…). Que no quede espacio a duda, el crecimiento es importante sin peros, no podemos mejorar la calidad de vida del pueblo si no mejoramos el crecimiento y la productividad y, a la vez, tenemos que lograr distribuir de manera más justa la riqueza que todos generamos”.

Reforma al sistema político y a las pensiones

En otra parte de su discurso, el Mandatario aprovechó la ocasión “para señalar de manera explícita y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar equívocos que, como Presidente de la República, estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político”.

“Considero valiosas muchas de las propuestas que en este sentido se han planteado y que creo también que debemos legislar al respecto en este periodo de Gobierno, para lo cual desde el Gobierno promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas”, agregó el jefe de Estado.

En ese sentido, aclaró que “lo que he afirmado, y sostengo, es que sería insultante para la mayoría de la población y contribuiría al desprestigio de la política, que quienes estamos y somos parte de este oficio (…) seamos capaces, como espero que lo seamos, seamos capaces de sacar adelante modificaciones sobre las reglas que rigen nuestra actividad, pero no logremos un un acuerdo sobre algo tan urgente que afecta a la mayoría de nuestros compatriotas (…) que es la reforma de pensiones”.

“¿Por qué no seríamos capaces, todos cediendo y con evidencia técnica, de sacar adelante una reforma que mejore las pensiones actuales y futuras de nuestra patria?”, cuestionó.

“Desde el Gobierno, lo digo muy responsablemente, tenemos la disposición de cerrar cuanto antes estos temas, dando certeza a la familia y al mundo empresarial e invito a la oposición a que, de lograrlo, sea un triunfo conjunto en donde no busquemos solamente que uno se saque la foto”, sostuvo.

“Que sea un triunfo de todos, del cual también nuestros compatriotas se sientan orgullosos, que se vuelva a sentir orgullo por el oficio de la política, porque somos capaces de ponernos de acuerdo poniendo en el centro a nuestro pueblo, a nuestra gente”, reiteró.

La reforma de pensiones, cerró Boric en esta materia, “no es majadería, es convicción. No es ideologismo como se nos acusa, es realismo”.