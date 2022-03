Convención comienza a definir el próximo sistema de pensiones y el futuro de las AFP

El complejo escenario que enfrentan las AFP. Tanto en la Comisión como en la industria existe consenso en que serían seis las propuestas que más debate generen y que tienen la chance de llegar con posibilidades al Pleno. Cuatro son consideradas las más radicales y ahí el movimiento NO+AFP pesa, pero no lograrían el apoyo de los dos tercios en la instancia plenaria.

Las otras dos propuestas son las que tendrían los votos necesarios y ambas limitan en forma radical el rol de las AFP en el sistema, aunque no las eliminan. Una es la de Felipe Harboe y Fuad Chahin y, la otra, la del Frente Amplio/Independientes No Neutrales y que estaría bastante alineada a la reforma que prepara el nuevo Gobierno. Según fuentes que conocen las discusiones, uno de los debates más polémicos es acerca de si las administradoras privadas tendrán solo un rol gestionando los fondos que ya manejan (stock) o si también podrían participar administrando flujos y cotizaciones en un eventual pilar voluntario. Las mismas fuentes advierten que no habría apoyo suficiente para que las AFP mantengan algún protagonismo administrando parte de las cotizaciones obligatorias.