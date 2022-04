Costa y Marcel viajan a seducir a Wall Street; las tomas no mapuches que amenazan la oferta lechera

Actualmente Soprole, controlada por Fonterra, otro gigante lechero de Nueva Zelanda, está en venta y el proceso se encuentra a punto de arrancar. Se estima que el precio para quedarse con la empresa será de entre US$ 500 millones y US$ 700 millones, 8 veces su Ebitda (utilidades operacionales). Pero una fuente que conoce bien la industria dice que la toma podría presionar a la baja la venta, porque aumenta el riesgo y la incertidumbre por la inversión, a pesar de que los campos de Fonterra en Chile no son parte de la ex Hacienda Rupanco.