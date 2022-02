June García sobre los vínculos poliamorosos: “Hay que deconstruir la idea de la propiedad privada con tu pareja»

¿Por qué es tan importante el amor en nuestras vidas?, ¿es el amor romántico un mandato cultural?, ¿es posible optar por nuevas opciones al experimentar las relaciones afectivas? Para resolver estas dudas El Mostrador Braga conversó con la activista feminista June García, quien comentó que, “evidentemente hay una valoración más positiva de éxito en la gente que está emparejada, pero es necesario decir que nuestros otros afectos también son relevantes y que uno construye vida, sueños y futuro con esas personas (…) el 14 de febrero es el día del amor y el amor está en muchas formas”.

Neoamor: “lo nuevo de algo que va a estar siempre, va a estar siempre el amor”

¿Qué es este amor nuevo?, ¿cómo se vive? June comienza esta entrevista contando los orígenes del término “poliamor”, una forma de ver y vivir las relaciones sexo afectivas que ha tomado mucha fuerza en el último tiempo. Se trata de una manera de experimentar las relaciones de pareja distinta de la monogamia. “La forma hegemónica en que vivimos el amor hoy es normada con reglas muy poco flexibles y muy impuestas”, explica June y agrega que, “lo vemos en nuestras familias, películas, libros, en la música, es el único formato amoroso que nos podemos imaginar”.

Para la activista, el término toma fuerza a partir de las visiones críticas del feminismo, “creo que tiene que ver con un devenir del feminismo (…) el feminismo ha puesto en crítica muchas cosas en relación con el amor romántico para poder ver y evidenciar cuáles son las violencias que se viven en nombre del ‘amor’ que es la forma que tiene el patriarcado de dominación contra las mujeres”, indica.

Y subraya que, “La monogamia es una forma hegemónica de dominación y domesticación sexual”, por tanto, el feminismo naturalmente pondrá en cuestión todas las formas de subordinación entre hombres y mujeres, incluyendo a las relaciones afectivas. “Si nos estamos cuestionando por qué mi compañero gana más plata en la misma pega, por qué no nos estamos cuestionando nuestras relaciones afectivas en el mundo privado para darnos cuenta de que hemos tenido relaciones en las que no hemos sido felices y bueno, ¿por qué no hemos salido de ahí?”.

En este contexto, June dicta un taller de Neoamor y lecturas feministas sobre el amor romántico todos los meses, en los que invita a conocer y cuestionar esta forma de ver las relaciones y comprender más a fondo la práctica del poliamor. “La propuesta que hago en mi taller es que el amor puede vivirse de muchas formas dependiendo de las bajadas de las vidas de las personas”, y agrega que, “hay gente que piensa que el neoamor es también poner en relevancia el lugar de la amistad, porque en el fondo la amistad es un afecto secundario en la pirámide jerárquica, cuando podrían no serlo, cuando muchas veces no lo son”.

¿Cómo hablar de poliamor?

Y aunque es una práctica que se populariza cada vez más, las resistencias al cambio son notorias, no todas las personas se encuentran dispuestas a practicar y aceptar esta nueva forma relacional.

¿Cómo conversamos de esto en sociedad?

Para June, se trata de una cuestión de sinceridad, “hemos visto cómo las generaciones mayores, aunque ocultaron, validaron la infidelidad en los matrimonios, ¿me vas a decir entonces que la monogamia funciona tan bien?”. Por tanto, los pasos infalibles para abrirse a la posibilidad de entender y practicar el poliamor serían, “reconocer que es posible sentir deseo sexual por otras personas. ‘Yo he estado en una relación con alguien y he sentido deseo por otras personas y pienso que es esa simple etapa, de decir, ‘encuentro guapa a esta persona’. Entonces validemos que nos pueden gustar otras personas”.

Y el segundo paso sería, “desmitificar el amor ¿puede existir sólo cuando es monógamo, cuando es heterosexual y está institucionalizado dentro de un matrimonio?, yo creo que es lo que más me he topado cuando hablamos del poliamor es la respuesta, ‘no eso no puede ser así, eso es imposible’” Para ella, “Soñar que podría existir la posibilidad y tener referentes de otro tipo de relaciones de personas que viven su vida así y darse cuenta que la gente lo vive de muchas maneras, es clave en el cambio de paradigma".

Respeto versus amor romántico: el día de San Valentín

No sólo San Valentín se celebra por estos días, el 7 de febrero se conmemoró el día contra la violencia en el pololeo. En este contexto, June dedicó unos minutos para referirse a cómo la deconstrucción del amor romántico contribuye a generar relaciones de pareja más sanas.

“Primero me pregunto, ¿por qué aguantamos tanto en el amor?, ¿por qué creemos que sin amor de pareja no somos nada? que si estamos solteras somos gente incompleta, gente fracasada. Ese es un primer paso para quedarnos en relaciones en las que no nos sentimos cómodas, porque es más importante estar emparejada y estar soltera es peor”, expresa.

Por tanto, las visiones de fracaso, inseguridad o la disminución de autoestima por no encontrarse en una relación de pareja, pueden llevar a tomar malas decisiones como estar en una relación codependiente o simplemente sufrir, más en fechas en que el amor es el protagonista. En este sentido June aconseja, “yo les diría que estar solteros o solteras no es estar solas” ¿Qué es estar sola o solo en el mundo? Hay obviamente momentos en que uno se siente solo o quiere estar solo, pero esta idea de que si no estás con una pareja estás sola, es muy injusta”.

“Primero tienes que amarte tú y luego amar a los otros”

Para cerrar esta entrevista, preguntamos a June sobre las frases que se han viralizado como “primero debes amarte tú para amar a otros”. Este tipo de frases ¿suman o restan a una visión sana del amor propio y el afecto hacia los demás?

“Creo que esa frase es parte de otras que -en esta primera reflexión como feministas- tratamos de hacer y tratamos de ponernos en contraposición a los aprendizajes del amor romántico, una es como ”el amor no duele” o “eres una naranja completa” o esto que dices tu que “para amar a otros tienes que amarte tu primero”, pero también era una carga súper dura, porque primero, ¿quién está completa?, ¿quién puede decir que se ama increíblemente todos los días en una sociedad que lo único que hace es tirarte para abajo y pensar que eso no te hace merecedora de amor, ¿si tienes depresión acaso no eres merecedora de amor? ¿acaso no puedes estar con otras personas por tener un problema, por tener un problema de salud mental o si estás pasando por un mal momento de autoestima?”, cuestiona.

En este contexto, June asegura que es un tema complejo y que no debe ser vista como un blanco o negro. “Yo creo que además hay mucho de nuestra autoestima que está dada por los otros, que se construye en relación a nuestros otros afectos, entonces estas frases antes las decíamos tan tajantemente y después hicimos una pausa y dijimos pucha, el amor sí duele y lo problemático no es que duela, lo problemático es la violencia o yo no quiero ser una naranja completa, si en verdad yo necesito estar con otras personas, yo necesito esa interdependencia, estoy absolutamente incompleta y es mejor entenderme estando incompleta que alguna vez soñar con estar completa y tener esta independencia muy ficticia”, finalizó.