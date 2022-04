"Los fondos que sean ahorrados no se les va a tocar ni un solo peso": ministro Jackson responde críticas opositoras por rechazo de la CC a la inexpropiabilidad de ahorros

La Vocería de Gobierno, tras su reunión bilateral para abordar la agenda legislativa en el marco del plan "Chile Apoya", decidieron destacar en punto de prensa los aspectos que se vinculan con los cambios estructurales que propone este plan y que también tienen un avance significativo en la Convención Constitucional. Sobre la misma, los ministros de la Secretaría General de Gobierno y de Presidencia, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, respectivamente, fueron consultados por la inexpropiablidad de los fondos de AFP, la cual fue rechazada en el órgano constituyente y fue ingresada como proyecto por el Ejecutivo.

Al respecto, el ministro Giorgio Jackson respondió al emplazamiento realizado por parlamentarios de oposición, quienes llamaron al gobierno a dialogar con la Convención para consagrar la propiedad individual sobre los fondos de pensiones.

De ese punto, el ministro de la Segpres señaló que "nosotros hemos presentado una iniciativa en el Congreso, tal como lo comprometimos, para despejar una duda que se ha generado por comentarios, rumores y distintas interpretaciones -desde nuestro punto de vista- erradas".

"Pero toda vez que exista esa duda, es que nosotros hemos presentado el proyecto para garantizar que los fondos que sean ahorrados no se les va a tocar ni un solo peso. Por supuesto que eso sigue su carril, ya se presentó en la Comisión de Constitución, le pusimos una urgencia y esperamos que pueda seguir su tramitación", precisó.

Asimismo, Jackson aseguró que "por su parte, ha habido distintos convencionales que han expresado que esta preocupación no se funda en ninguna de las normas que haya aprobado la Convención, porque no hay absolutamente ninguna norma que hable de este tema en particular".

Pero dado a que existe una preocupación, "han habido varios convencionales que han manifestado su voluntad, como volvieron algunos incisos a la comisión, de que esta comisión pueda revisar la mejor forma para abordar este tema", afirmó.