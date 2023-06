Ignacio Pascual: ¿El Yunque está tomando personajes de la política chilena para imponer sus ideas?

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan, el periodista Ignacio Pascual se refirió a los secretos de El Yunque en Chile y su conexión con José Antonio Kast, y destacó la influencia que la organización tendría en políticos como los de Vox en España. Según Pascual, en 2007, Kast, como parlamentario, estableció vínculos con miembros de El Yunque, aunque no se sabe si era consciente de ello. A pesar de esto, Kast se mantiene como una figura poderosa de la ultraderecha en busca de la presidencia, con mayoría en una convención, una bancada y numerosos asesores. Esto plantea la pregunta de si El Yunque está transformando y atrayendo a personajes políticos chilenos para difundir sus ideas en la sociedad. Pascual destacó los notables paralelismos entre los Republicanos chilenos y Vox, quienes fueron “explotados políticamente” por El Yunque a mediados de los años 2000.

El Yunque es una organización secreta de ultraderecha y ultraconservadora católica, con origen en México, que se ha expandido por América Latina y España, con el objetivo de conquistar el poder político para instaurar el “Reino de Cristo en la Tierra” y así hacer frente a la “amenaza” feminista, homosexual y comunista.

El periodista chileno Ignacio Pascual investigó a la organización para su tesis “Las redes de El Yunque en Chile” y parte de su trabajo señala que el vínculo entre José Antonio Kast y Eduardo Guerrero, exencargado del programa económico de la campaña presidencial de Kast y sindicado como líder de la organización, es de larga data.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan, el periodista abordó los secretos de El Yunque junto a Mirna Schindler y la editora periodística de El Mostrador, Silvia Peña. Pascual señaló que la historia de El Yunque es “una poderosa historia de infiltración en el poder político”. Sin embargo, precisó que hay que ser cuidadoso al hablar de una secta, ya que se deben acreditar ciertos aspectos para considerarlo así.

“El Yunque es bastante curioso, porque por lo general las sectas mantienen distancia con la sociedad y dicen ‘la sociedad está mal y nosotros estamos bien’. Y El Yunque no tiene esa relación tan directa. Ellos buscan infiltrarse en la sociedad, en el poder político, en el poder económico, al igual que Guerrero, a través de sus militantes”, comentó Pascual, quien además afirmó que la organización “tiene características sectarias”. El periodista recalcó que “no son pocas las denuncias de exmiembros que reportan abuso de poder y de conciencia, porque además buscan reclutar a jóvenes universitarios y secundarios que prioricen sus convicciones en su vida”. Y es que El Yunque, asegura, es una organización muy poderosa en el mundo que busca, a través de la política, instaurar sus ideas ultraconservadoras.

Pascual reveló que existen votos de primordialidad, es decir, para aquellos que atraviesan el rito de iniciación, El Yunque se convierte en lo más importante en sus vidas, incluso por encima de su trabajo y su familia. Además, hay un voto de secreto, que implica mantener siempre en secreto la pertenencia a El Yunque y negar ser parte de la organización. El Yunque, señala, tiene una estructura “militarizada” en la que no se cuestiona al líder. “El que obedece no se equivoca”, esa es su máxima.

“Un personaje que estaba en la UDI ahora tiene su propio partido y poder”

En cuanto a El Yunque en Chile y su relación con José Antonio Kast, Ignacio Pascual destacó la influencia que tendría la organización en políticos como los de Vox en España. Recordemos que el triunfo de la derecha en las elecciones autonómicas y municipales en España hace unas semanas, que incluso llevó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar los comicios generales para julio, tuvo como protagonistas al Partido Popular (PP) y a Vox. Este último surgió hace apenas 10 años como “el partido del sentido común, el que da voz a lo que piensan millones de españoles en sus hogares; el único que lucha contra la corrección política asfixiante. En Vox, no les decimos a los españoles cómo deben pensar, hablar o sentir, les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus creencias a la sociedad”, consigna su manifiesto.

El paralelismo es bastante claro, para el periodista. “En Chile, en 2007, José Antonio Kast, como parlamentario, comienza a relacionarse con gente de El Yunque, desconocemos si era consciente de ello o no, pero sigue siendo la figura más poderosa de la ultraderecha para ser presidente, con una convención donde tiene mayoría, una bancada y muchos consejeros”, comentó Ignacio Pascual.

“En 10 o 15 años, un personaje que estaba en la UDI ahora tiene su propio partido y su propio poder. Y sepa o no sepa si Eduardo Guerrero es de El Yunque, sepa o no sepa si Cristian Van Rysselberghe es de El Yunque, a José Antonio Kast no parece importarle mucho más, pero creo que la pregunta es ¿El Yunque está transformando y tomando personajes de la política chilena para poner sus ideas en nuestra sociedad?”, planteó el periodista. Y agregó: “los paralelismos entre Republicanos y Vox son increíbles; a mediados de los años 2000 fueron explotados por El Yunque y despegaron políticamente”.

Por su parte, la editora periodista de El Mostrador, Silvia Peña, señaló que a la organización también se le llama “del bien común”. Y es que, precisamente, anteponen su concepto de familia por encima de todo, considerando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, rechazando la homosexualidad y cualquier disidencia de género, así como lo que consideran “males modernos”.

“Antes era el comunismo, ya que surgieron en el contexto de la revolución cubana y se oponían a ella. La familia, lo moral y lo social son lo que les brinda estabilidad para llegar al poder, y buscan mantenerlo ante todas las amenazas externas”, añadió la periodista, destacando que el llamado “Bus de la Libertad” fue una de sus “fundaciones fachada” y lo llevaron a cabo en varios países, con una agenda antidiversidad de género.

“Lo que los distingue es su interés en el poder político. Surgieron casi al mismo tiempo que los ‘Legionarios de Cristo’, pero estos últimos buscaban poder en las sombras de la élite, mientras que El Yunque buscaba gobernar desde las sombras, ser poder político”, explicó Silvia Peña.

El periodista mexicano y Premio Nacional de Periodismo en su país, Álvaro Delgado, quien ha investigado por años a El Yunque, apunta a Eduardo Guerrero –empresario, socio de Primus Capital, director de Ideas Republicanas y exencargado del programa económico de la campaña presidencial de José Antonio Kast– como el líder de la secta en Chile, para lo cual usaría la chapa Jaime Moro. Por años, el principal enemigo de El Yunque fue el comunismo, pero luego de la caída de la Unión Soviética pasaron a serlo el aborto, el feminismo, los métodos anticonceptivos, el divorcio y la homosexualidad, actuando a través de organizaciones fachada como CitizenGo, Yo influyo o HazteOír, entre otras.