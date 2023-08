Roces entre consejeros republicanos y expertas oficialistas elevan la temperatura en el Consejo

La semana pasada comenzó, tímidamente, el debate en general de las más de mil enmiendas del Consejo Constitucional, en las cuatro comisiones se les ha entregado espacio a los consejeros para presentar las enmiendas y recibir preguntas sobre las mismas, para que recién esta semana comience el estudio de enmienda por enmienda. Por ahora, hay poco debate, pero el ambiente está crispado y se puede ejemplificar en dos roces relevantes de dos consejeros constitucionales con dos comisionadas expertas oficialistas.

Uno de los roces ocurrió en la discusión en general de las enmiendas referidas al Poder Judicial, el jueves pasado, donde la bancada republicana recibió preguntas sobre los cambios que les quieren introducir al anteproyecto, que fue criticado por la mismísima Corte Suprema. Después que la experta Leslie Sánchez (Partido Liberal) realizara varias preguntas al respecto y luego de escuchar las preguntas de otros miembros de la comisión, salió de la sala por algunos minutos para ir al baño. El presidente de la comisión, Antonio Barchiesi (REP), tomó la palabra para responder las preguntas formuladas y dijo: “Lamento que la comisionada Sánchez después de realizar la pregunta se retire de la sala, me encantaría poder contestarle”, y agregó que “espero que pueda sintonizar el canal de YouTube después de la sesión para que pueda escuchar esta respuesta”. Ante esto, fue interrumpido por la también comisionada experta Katherine Martorell (RN), quien dijo con molestia: “Presidente, la comisionada Sánchez está embarazada y probablemente tuvo que ir al baño”. Luego de esa interrupción, Barchiesi (REP) continuó su presentación sin volver a referirse al tema durante el resto de la sesión.

La experta Sánchez (PL), con 26 semanas de embarazo, sigue asistiendo regularmente a las sesiones de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, instancia homóloga a aquella en que participó en la Comisión Experta. Consultada por El Mostrador, dijo que lo ocurrido “refleja lo visto en todas las sesiones realizadas a la fecha, la poca disposición al diálogo, el cero respeto hacia las mujeres e incluso una contradicción entre sus postulados y sus acciones, como, por ejemplo, la protección del que está por nacer y la maternidad”. Consultada sobre si había hablado con el consejero republicano después del incidente, indicó que “no, no hablamos porque ese día se fue temprano y hasta el momento no me ha pedido disculpas”. Antonio Barchiesi (REP) fue consultado por este medio, pero no se quiso referir al tema.

El segundo roce ocurrido en el Consejo Constitucional fue en la Comisión de Sistema Político, también el pasado jueves, en medio del debate sobre el lenguaje inclusivo en la primera mención de cada cargo, Presidente o Presidenta; ministro o ministra; embajador o embajadora, entre otros. La comisionada experta Antonia Rivas (Convergencia Social) dio un ejemplo y dijo que una de sus hijas había escuchado que se celebraba el Día del Niño y “estaba tristísima porque creía que no era su día”, para argumentar que “una mujer puede ser Presidenta”.

Frente a esta argumentación, el consejero Carlos Solar (REP) tomó la palabra en la comisión y se preguntó si el lenguaje inclusivo “le ha agregado algo bueno a esta sociedad”, calificando esta discusión como algo “nimio”. Pero, además, agregó que la experta Rivas (CS) “tiene que enseñarle que cuando se habla de niños, incluye a niños y niñas, ambos sexos”. Frente a lo cual la experta respondió, visiblemente afectada, que “me alegra cómo tengo que enseñar a mis hijas, me parece un poco falto de respeto, pero se lo agradezco”, junto con añadir que también era una falta de respeto que haya calificado sus preocupaciones como “nimias” y pidió que este tema sea discutido “con la altura de miras suficiente y no con apreciaciones de ideología”.

Al día siguiente, el pasado viernes, la experta Antonia Rivas (CS) volvió a tocar la discusión, haciendo referencia al reglamento y las reglas de conducta que deben tener los consejeros constitucionales. Rivas (CS) dijo que no quería dejar pasar su “preocupación por el tono y el contenido del debate, la falta de respeto que el contenido soslaya y, sobre todo, de un consejero de una bancada (republicana) que tanta fuerza hace del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, lo que presenta una clara contradicción con lo que señaló ayer”.

Justo después, el consejero Carlos Solar (REP) se disculpó, señalando que “quiero pedirle las disculpas a la señora Antonia (Rivas), no ha sido mi intención ofenderla”, agregando que la discusión “es parte del debate propio de una discusión política”.

Después de la sesión de la comisión, el consejero republicano Solar fue consultado por El Mostrador respecto al tema y declaró “yo no hice ninguna ofensa personal” y que dio disculpas en la comisión “porque ella se sintió ofendida y creo que lo más razonable era hacer eso”. Por su parte, la experta Antonia Rivas (CS) señaló a este medio que “me parece bien que él se haya disculpado”, aunque puso énfasis en que Solar “se confunde en temores infundados, ya que la discusión que tenemos es una discusión técnica y zanjada por la Real Academia Española de la lengua”.

Un comité de conducta que no puede sesionar

Según el reglamento del proceso constitucional, debe existir un comité de conducta encargado de velar por el respeto a las normas de ética de los consejeros constitucionales, como las que han ocurrido esta semana. Este órgano está integrado por las expertas Magaly Fuenzalida (FRVS), Bettina Horst (UDI) y los miembros del Comité Técnico de Admisibilidad (árbitros) Estefanía Esparza (PR), Héctor Mery (UDI) y Juan Carlos Ferrada (PS), que a su vez es presidente de la instancia. El Consejo Constitucional, a propuesta de la mesa conformada por la republicana Beatriz Hevia y el socialista Aldo Valle, debe designar a dos miembros más.

Desde la mesa directiva indican que saben que se ha retrasado el nombramiento, pero aún no se negocian los nombres. De hecho, delegados de bancadas del Consejo Constitucional consultados por El Mostrador confesaron que este tema no ha sido discutido en la reunión de delegados (jefes de bancadas). Este nombramiento es delicado, porque las tres bancadas de derechas (REP, UDI y RN/EVO) podrían imponer en el Pleno un nombre del Partido Republicano y otro de Chile Vamos, o darle un cupo a las bancadas de Unidad para Chile (oficialismo). A falta de esta definición, el comité de conducta está imposibilitado de sesionar y, por ende, no podría resolver los roces entre consejeros republicanos y comisionadas oficialistas ocurridos durante la semana.