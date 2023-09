Ministro Montes y recursos transferidos a Democracia Viva: “No es verdad que no se van a recuperar”

Luego que el contralor Jorge Bermúdez advirtió que no hay posibilidad de recuperar los recursos transferidos a la fundación ligada a RD, el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció que se están tomando medidas legales para recuperar el dinero, después de que una parte de estos fondos quedara sin utilizar y fuera embargada. Montes hizo un llamado a la prensa y a la sociedad para respaldar la recuperación de estos recursos y aseguró que no es cierto que no se puedan recuperar. Además, rechazó las acusaciones de responsabilidad en este asunto y afirmó que no renunciará.

En una declaración realizada desde La Moneda, el Ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), se refirió a la situación de los fondos asignados a la fundación Democracia Vida, los que destaparon el denominado Caso Convenios. Montes aseguró que del total de recursos entregados a la fundación, que ascienden a 426 millones de pesos, una parte fue utilizada efectivamente para llevar a cabo obras, mientras que otra parte permaneció en la cuenta corriente de la entidad y ha sido embargada como resultado de una acción legal. El ministro Montes destacó que el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra Democracia Viva buscando la manera de recuperar los recursos transferidos. “Eso de decir que no se van a recuperar, eso depende mucho de que se haga y cómo se hagan las cosas, porque aquí ellos tenían recursos que no usaron en lo que correspondía, una ilegalidad de ellos, y esperemos ver qué pasa con la querella y la acción legal del CDE”. Ayer se dio a conocer un lapidario informe de Contraloría que confirmó la corrupción en el caso Democracia Viva. En este contexto, el contralor Jorge Bermúdez advirtió que no hay posibilidad de recuperar los recursos transferidos a la fundación ligada a RD. Montes hizo hincapié en que no es cierto que no se puedan recuperar los fondos y pidió a la prensa y a la sociedad en general su apoyo en este proceso. Afirmó que no solo la fundación Democracia Vida está siendo instada a restituir recursos, sino que varias otras fundaciones también se encuentran en la misma situación. En cuanto a las acusaciones de responsabilidad en esta situación, Montes respondió: “Un ministro tiene que ver con las orientaciones, con la política, la política pública, política del ministerio y hay otro conjunto de estructuras que tienen que ver con la operación misma. Pero en todo caso eso depende del Presidente y yo no voy a renunciar”.