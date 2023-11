En medio de crisis de la Roja, Alexis critica:”En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan”

El seleccionado Aléxis Sánchez realizó duras críticas en medio de la crisis que vive la selección nacional de fútbol.

Sánchez hizo las declaraciones este sábado tras el empate 0-0 de Chile con Paraguay el jueves pasado, que concluyó con la renuncia del técnico de la selección, el argentino Eduardo Berizzo.

“En Juan Pinto Durán, a veces me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha. ¿Saben que hay tres duchas que no funcionan? Y solamente hay que esperar para que se duche el otro”, relató.

“Después llegué al estadio Colo Colo y yo estaba sentado estirando y del desagüe sale de excremento de nosotros mismos, que no lo puedo decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Y tú dices entonces, ¿es una Selección o es un equipo de tercera? Y es todo suma, todo es un complemento”, agregó.

Tras 529 días a cargo de La Roja, el “Toto” Berizzo obtuvo 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas. De esas victorias, sólo tuvo una oficial, ante Perú.