Boric sobre caso Procultura: “Tengo absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho”

“Tengo absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho”: Boric se refiere al caso Procultura

En medio de su visita oficial a Japón, el Presidente Gabriel Boric abordó por primera vez las filtraciones vinculadas al caso ProCultura. Desde Osaka, en el marco de su participación en la Expo Mundial 2025, Boric aseguró estar tranquilo y reafirmó su compromiso con la institucionalidad. “Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución”, sostuvo el mandatario. El caso ProCultura forma parte del denominado “Caso Convenios”, una investigación que involucra a distintas fundaciones que habrían recibido fondos públicos mediante tratos directos y sin la debida fiscalización.

Daniel Sauer regresa a Capitán Yáber tras decisión judicial: “Es un daño grande para mi familia”

Daniel Sauer, empresario imputado por estafa reiterada y lavado de activos, volvió a prisión preventiva en el penal Capitán Yáber tras la revocación de su arresto domiciliario. A su ingreso, manifestó tristeza por el impacto familiar. Su abogado criticó la medida, calificándola de desproporcionada respecto a otros imputados del mismo grupo empresarial. Sauer, detenido desde abril de 2024, aprovechó de responder a las declaraciones de Leonarda Villalobos, quien lo acusó de “neófito” e “ignorante”. Sin entrar en el mismo juego, el empresario se limitó a decir: “No entro en chimuchinas”.

Cadem: Candidatura de Johannes Kaiser continúa diluyéndose y Tohá se afirma en el tercer lugar

De acuerdo a la última encuesta plaza Pública de Cadem el líder del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser obtuvo un 6% de las menciones espontáneas en preferencia presidencial. De esta forma quedó relegado al cuarto lugar de la carrera por llegar a La Moneda. Kaiser ha perdido 9 puntos porcentuales en un mes. Pasó de 15% en la encuesta Cadem publicada el 13 de abril a 6% en la conocida este domingo 9 de mayo). Por su parte, la abanderada del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, ha subido 8 puntos porcentuales en ese mismo periodo, consolidándose en el tercer lugar de la carrera por detrás de José Antonio Kast. La exministra del interior se quedó esta semana con el 12% de las preferencias (1 punto más que la semana pasada), mientras que el líder del Partido Republicano alcanzó el 14% (1 punto porcentual más que la semana pasada). En el primer lugar de las menciones espontáneas se mantiene Evelyn Matthei, concentrando el 20% de las menciones (2 puntos porcentuales menos que la semana pasada). Por su parte, el candidato Gonzalo Winter, que representa la continuidad de la actual administración también se ubica en el cuarto lugar con un 6%. La exministra Jeannette Jara representante del PC y el economista Franco Parisi obtienen un 4% de las preferencias.

EEUU y China pactan en Ginebra un mecanismo de consultas comerciales para resolver guerra arancelaria

China y Estados Unidos acordaron establecer un mecanismo de consultas comerciales para resolver la guerra arancelaria declarada por Donald Trump. El viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, celebraron conversaciones en Ginebra, calificadas como “sinceras y constructivas”. Ambas partes llegan a acuerdo sobre establecimiento de consultas económicas y comerciales, con futuras discusiones sobre temas de interés mutuo.

Trump pide a Ucrania aceptar “de inmediato” propuesta de Putin de reunirse en Turquía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a Ucrania que acepte “de inmediato” la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de reunirse el jueves en Turquía, para que ambos puedan determinar si un acuerdo es posible. Trump cuestionó la voluntad de Ucrania de llegar a un acuerdo con Moscú. Putin propuso el sábado por la noche a Ucrania comenzar negociaciones directas entre las partes el 15 de mayo en Estambul, ciudad que ya albergó en marzo de 2022 las primeras y únicas conversaciones entre las partes en más de tres años de guerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó a la propuesta calificándola de “un primer paso” por parte del Kremlin para poner fin a la guerra, pero insistió en que primero debe haber un alto el fuego, antes de que Ucrania se siente a negociar.

Hamás anuncia que liberará a rehén estadounidense-israelí con el objetivo de facilitar tregua en Gaza

Hamás anunció que liberará al soldado rehén estadounidense-israelí Edan Alexander como parte de los esfuerzos por lograr un alto el fuego en Gaza. Tras conversaciones con la Administración de Trump, Hamás está dispuesto a negociar un acuerdo final para poner fin a la guerra. Israel demanda que Hamás salga del gobierno de Gaza y se incluiría un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.