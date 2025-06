Senador Núñez (PC) descarta “guerra sucia” entre Jara y Tohá pero “se instaló el nerviosismo”

En medio de las tensiones generadas por las primarias oficialistas del 29 de junio, el senador Daniel Núñez (PC) afirmó que “no hay guerra sucia” entre la candidata de su partido, Jeannette Jara y Carolina Tohá (Socialismo Democrático), pero reconoció que “se instaló el nerviosismo en el comando de Tohá, y el nerviosismo es un mal consejero en las campañas”.

Núñez atribuyó esta situación al ascenso de Jara en las encuestas y a su creciente reconocimiento en la ciudadanía: “De repente apareció una candidata que empezó a subir en las encuestas, que cuando andaba en la calle la gente la saludaba, era muy querida, muy reconocida, y eso instaló el nerviosismo”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El senador del PC señaló que en los recientes foros Tohá mostró “cierta ansiedad” y se mostró “mucho más agresiva” que en debates anteriores. Criticó que la candidata se base en descalificaciones personales en lugar de un debate serio: “Uno esperaría que defendiendo los argumentos, dando un debate serio, un debate de ideas, no caigamos en descalificaciones personales”.

Sobre la competitividad de Jara, Núñez fue enfático al destacar su capacidad para conectar con el votante popular y no politizado: “Jeannette Jara es absolutamente competitiva en primera, en segunda vuelta, incluso, aunque nuestros socios del Socialismo Democrático les pueda molestar esto, es más competitiva que Carolina Tohá, porque tiene un factor subjetivo que le ha permitido llegar a lo que le llaman el votante obligado”. Agregó que Jara es percibida como una figura cercana, capaz de “llevar la política a beneficios ciudadanos concretos”.

Ante las críticas de Tohá a la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno, Núñez defendió a Jara, destacando que ella ha sido clara en no exagerar logros: “Ella toma ese compromiso al pie de la letra… sería mentirle a la gente decir que los problemas se resolvieron con las políticas del gobierno”. Consideró legítima la evaluación de Jara al calificar con un cinco las medidas de seguridad, argumentando que “los problemas en materia de delincuencia, narcotráfico, seguridad ciudadana siguen muy presentes y van a requerir más esfuerzo, más ideas, más propuestas”.

En cuanto a las estrategias de campaña, Núñez calificó como un error la minuta del comando de Tohá, que describió como dirigida a la élite política: “No trata de empatizar con los nuevos fenómenos ciudadanos que hay en Chile”. Añadió que los ataques a Jara por parte del comando de Tohá no fortalecen la candidatura de esta última: “Por más que el comando Tohá ataque a Jara, eso no va a hacer que Carolina Tohá sea más popular. Hay que hacer la pega, y eso es lo que hemos estado haciendo con Jara”.

Finalmente, Núñez hizo un llamado a la unidad dentro del oficialismo, recordando que el objetivo final es enfrentar a la extrema derecha: “Hay que ver la primaria como un paso importante, pero no desesperarse y no quemar las naves… la batalla clave es en noviembre y tenemos que salir unidos”. Subrayó la importancia de no perder de vista que “nuestro objetivo final es impedir que la extrema derecha, es decir, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, lleguen a presidir el país porque es un riesgo para la democracia”.