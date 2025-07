Jorge Burgos y casos de drogas en Fuerzas Armadas: “Espero sea una situación grave, pero puntual”

El exministro de Interior y Defensa, Jorge Burgos, analizó los recientes casos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas, la crisis de seguridad pública y el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales. En diálogo con radio BioBio, el exmilitante de la Democracia Cristiana cuestionó la falta de controles previos en las FF.AA., valoró la creación del Ministerio de Seguridad y expresó su preocupación por el futuro de la DC.

Respecto a los recientes casos de decomiso de droga en las FF.AA., Burgos calificó de “un poco atrevido” determinar si los casos de narcotráfico en el Ejército y la Fuerza Aérea son aislados o estructurales. “La investigación de estos hechos ayudará, creo yo, a determinar el grado de compromiso de una u otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas, particularmente en este caso del Ejército y de la Fuerza Aérea, con bandas de narcotráfico. Yo, como todos los chilenos, espero que sea una situación grave pero puntual”, sostuvo.

La exautoridad pública mostró preocupación por la demora en implementar medidas preventivas como el test de drogas: “¿Por qué no lo habían hecho antes? Es como si alguien descubriera que el narcotráfico tiene brazos y no tiene límites, ahora, y no antes”, manifestó destacando la necesidad de controles estrictos. “Hay que cuidar a nuestras Fuerzas Armadas, que son instituciones básicas para el país”, agregó.

Sobre la disputa entre la Fiscalía de Aviación y el Ministerio Público por el caso de la FACh, Burgos criticó la “falta de rigurosidad” tanto de la Fuerza Aérea como del Gobierno en sus declaraciones. “Hemos perdido un tiempo, a lo mejor, muy valioso para profundizar la investigación”, señaló, defendiendo que el Ministerio Público debe liderar las pesquisas por su experiencia en casos de narcotráfico. “La fiscalía militar, en materia de investigación de narcotráfico, no tiene nada de experiencia”, apuntó.

Respecto a la posible convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), Burgos minimizó su utilidad: “Sinceramente creo que no aporta mucho”. También lamentó la confusión generada por declaraciones poco claras del Gobierno y el comandante en jefe de la FACh, que han alimentado especulaciones.

En materia de seguridad pública, Burgos valoró la creación del Ministerio de Seguridad como “una decisión modernizadora y positiva”, pero evitó evaluar su efectividad por ser aún reciente. El exministro planteó, además, que se debía otorgar más atribuciones legales a los inspectores para fortalecer la seguridad municipal.

“Frente a la situación de inseguridad tenemos que tener guardias civiles más preparados, pero también más empoderados en virtud de la ley”, sostuvo, no descartando el uso de las pistolas Taser, pero enfatizando que requieren cursos de capacitación para evitar consecuencias letales.

Matthei sobre Jara y el ocaso de la DC

En el ámbito político, Burgos expresó su preferencia por Evelyn Matthei sobre Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta, destacando su capacidad en temas económicos: “Creo que ahí tiene un plus la posibilidad de Evelyn Matthei”. En un escenario Jara-Kast, mantuvo su intención de votar en blanco, criticando la “edulcoración” de ambas campañas para evitar posturas extremas.

Sobre la DC, Burgos lamentó su declive y criticó a figuras como Eric Aedo y Yasna Provoste por apoyar a Jara sin esperar la resolución de la Junta Nacional: “Están cavando la tumba de la Democracia Cristiana”, dijo. Aunque apoyó la idea de una candidatura propia, dudó de su viabilidad, apuntando a Harold Mayne-Nicholls como una posible opción independiente desde el centro.