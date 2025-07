“¿Se imaginan yo dijera eso?”: la respuesta de Jara a Matthei por invocar “la fuerza” en debate

El debate presidencial realizado en el marco del Salmon Summit 2025, en Frutillar, reunió a los candidatos Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, y estuvo centrado en temas claves como la denominada “permisología”, el desempleo y la descentralización. Esta última materia fue la que provocó uno de los momentos más tensos de la jornada.

Consultados por medidas concretas para avanzar hacia una mayor autonomía regional, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que “la toma de decisiones se les va a poder traspasar (a las regiones) en la medida que hagan bien las cosas”. Luego, profundizó señalando que “al final es un tema de fuerza, quién es el que decide, hasta cuándo vamos a dejar que en Santiago se decida todo lo que sucede en las regiones”.

El intercambio subió de tono cuando la presentadora del evento le recordó que, incluso “haciendo bien las cosas, igual sigue existiendo la permisología”. Tras un breve silencio en la sala, Matthei respondió sin titubeos: “Lo van a tener que cambiar absolutamente a través de la fuerza”.

“De la fuerza de demostrar en regiones que aquí las cosas se pueden hacer y que lo que está haciendo Santiago es inaceptable. Acá la gente puede tomar sus propias decisiones”, agregó.

Al retomar la palabra, la exministra y candidata del oficialismo, Jeannette Jara, expresó su desacuerdo: “A mi parecer las cosas no se resuelven con palabras como las que aquí he escuchado, por la fuerza, con chantajes, si no que se resuelven con diálogo”.

Hubo aplausos para Jara, quien sostuvo que la palabra “permisología” es despectiva porque “hay permisos que se requieren y hay que volver a regularlos de manera eficiente, pero no sacarlos”. La frase motivó una nueva réplica de Matthei: “Obviamente que todos queremos que todo se solucione vía conversación, pero cuando salieron los 15 mil trabajadores a la calle para protestar por sus empleos ¿eso fue conversación o fue fuerza? obvio que fue fuerza, porque este gobierno ha hecho todo lo posible por destruir la industria del salmón”, dijo, también entre aplausos.

“Todos queremos diálogo, pero llega un momento en que el diálogo se hace imposible”, añadió Matthei.

Luego, antes de abordar un emplazamiento de José Antonio Kast, Jara se dirigió directamente al público con una reflexión crítica: “¿Se imaginan yo dijera lo que dice Evelyn? Que esto se soluciona por la fuerza. Se los dejo como reflexión”.

Kast tampoco lo dejó pasar: “Discrepo en parte con Evelyn. No podemos exigirle a las regiones que por la fuerza logren los cambios, si para eso queremos liderar Chile”.