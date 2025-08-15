Calisto destraba tensión electoral: Chile Vamos y Demócratas logran pacto parlamentario

A través de un comunicado público, Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el partido Demócratas anunciaron un pacto parlamentario para competir en una lista conjunta en las próximas elecciones.

El acuerdo es descrito en el documento como un “paso trascendental para la unidad y gobernabilidad de Chile” y se formalizará este sábado 16 de agosto en las oficinas del Servicio Electoral.

“Es un gran paso que cuatro partidos que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”, continuaron.

El pacto se concretó tras superar semanas de tensas negociaciones, marcadas por la controversia en torno a la candidatura independiente al Senado por Aysén del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócrata) –investigado por fraude al fisco por el desvío de asignaciones y contratos fraudulentos– quien decidió presentarse a la elección como independiente destrabando el conflicto.

La reunión definitoria tuvo lugar este viernes en la sede de Renovación Nacional (RN), con la participación de líderes como Rodrigo Galilea y Andrea Valladares (RN), el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Manuel Santa Cruz y Macarena Cornejo (Evópoli), y Carlos Maldonado junto a David Morales (Demócratas).