Oposición apunta al Gobierno por fuga de reos y llama a asumir responsabilidad política

Una fuerte controversia ha generado la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, tras detectarse una serie de deficiencias en el recinto que han levantado las alarmas de distintos sectores políticos, pero particularmente en la oposición que ha solicitado remover de sus cargos a los responsables.

El caso reviste de máxima gravedad y desnudaría la debilidad del sistema, señalaron parlamentarios desde la Chile Vamos. “Es realmente impresentable, o se fugan de las cárceles o los jueces los dejan libres. Esto no puede seguir ocurriendo. Es un peligro para toda nuestra sociedad tener a funcionarios que no son competentes haciendo funciones tan claves como el resguardo ante la inseguridad que criminales como estos homicidas generan”, sostuvo la diputada Camila Flores (RN)

El diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, anunció que los antecedentes recopilados respecto a la fuga los presentará en la comisión de Seguridad, buscando “exigir explicaciones y establecer responsabilidades” “No podemos normalizar que criminales de alta peligrosidad se escapen de nuestras cárceles. El país necesita un Estado que recupere el control y ponga fin a esta impunidad”, apuntó.

Para el diputado Jorge Alessandri (UDI) no existiría “responsabilidad política” desde el Gobierno. “Sigue el ministro de Justicia, militante del Partido Comunista, a cargo. Sigue el subsecretario de Justicia. Hace mucha falta un Gobierno que venga a reformular gendarmería, pero también que el Gobierno actual asuma alguna vez una responsabilidad política…es una vergüenza nacional”.

“Incompetente” y “sin control”

Las voces de los abanderados de la derecha también se hicieron escuchar. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, acusó a través de sus redes sociales que “tenemos un Gobierno incompetente y mediocre, que no es capaz de garantizar la seguridad en las calles para proteger a los chilenos ni evitar que los criminales cumplan sus condenas en las cárceles”.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que “tres presos peligrosos se escapan. Otros son liberados por error. Es hora de que el Gobierno reconozca que no tiene el control de las cárceles”. “Nosotros, vamos a recuperar el control, construir más prisiones y aislar a los líderes del crimen organizado. Así empezaremos a darle más seguridad a los chilenos”, agregó.