Fatal show aéreo: paracaidista muere tras caer en la vía pública en Pichilemu

Fatal show aéreo: paracaidista muere tras caer en la vía pública en Pichilemu

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un trágico accidente marcó un show aéreo del Club Aéreo de Pichilemu, en O’Higgins, cuando un paracaidista murió tras caer en la vía pública en calle Washington Saldías, luego de que su paracaídas no se abriera. El hecho ocurrió al mediodía del sábado durante una exhibición.

Un fatal accidente enlutó un show aéreo organizado por el Club Aéreo de Pichilemu, en la Región de O’Higgins, cuando un paracaidista perdió la vida tras caer en la vía pública en calle Washington Saldías, entre Agustín Ross y Jaramillo.

Según información preliminar de Carabineros, el incidente ocurrió cerca del mediodía de este sábado, cuando el paracaídas del hombre no se abrió, provocando su muerte en el lugar.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, formaba parte de una exhibición aérea realizada por el club. Las causas exactas de la falla del paracaídas están siendo investigadas por las autoridades.

Equipos de Bomberos, SAMU, personal municipal y Carabineros acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar los peritajes correspondientes.

