Fatal show aéreo: paracaidista muere tras caer en la vía pública en Pichilemu

Un fatal accidente enlutó un show aéreo organizado por el Club Aéreo de Pichilemu, en la Región de O’Higgins, cuando un paracaidista perdió la vida tras caer en la vía pública en calle Washington Saldías, entre Agustín Ross y Jaramillo.

Según información preliminar de Carabineros, el incidente ocurrió cerca del mediodía de este sábado, cuando el paracaídas del hombre no se abrió, provocando su muerte en el lugar.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, formaba parte de una exhibición aérea realizada por el club. Las causas exactas de la falla del paracaídas están siendo investigadas por las autoridades.

Equipos de Bomberos, SAMU, personal municipal y Carabineros acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar los peritajes correspondientes.