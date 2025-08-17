Encerrona a fiscal: PDI recupera vehículo robado y detienen a un adolescente

La Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, recuperó este domingo el vehículo particular del fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, robado durante una violenta encerrona la noche del sábado en Pedro Aguirre Cerda.

Además, un adolescente fue detenido en la comuna de La Pintana y pasará a control de detención en las próximas horas, según informó la Fiscalía.

El asalto ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado en la salida Salesianos de la Ruta 5 Sur, cuando Pastén y su familia fueron interceptados por entre cinco y ocho jóvenes, de entre 15 y 18 años, armados con pistolas.

El comisario Andrés Alvarado, de la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI, detalló que Pastén se movilizaba en su vehículo en dirección al sur por la autopista Ruta 5, cuando fue interceptado a la salida de Salesianos por al menos dos vehículos.

En la ocasión, agrega Alvarado, los asaltantes no sólo intimidan al grupo familiar, sino que proceden a la “sustracción de las especies personales y de igual forma al vehículo en el cual se movilizaban”.

Las diligencias de la PDI, que incluyeron empadronamientos y análisis de cámaras de seguridad, permitieron ubicar el automóvil y capturar a uno de los presuntos involucrados. La investigación continúa para identificar y detener al resto de la banda.