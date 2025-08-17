Fiscal Metropolitano Occidente sufre violenta encerrona en Pedro Aguirre Cerda

El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, fue víctima de una violenta encerrona la noche del sábado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuando un grupo aproximado entre cinco y ocho delincuentes –entre 15 y 18 años–, lo interceptó junto a su familia en la caletera de la Autopista Central, a la altura de la salida Salesianos.

Los delincuentes involucrados, todos hombres y armados con pistolas, descendieron de dos vehículos, intimidaron a las víctimas y robaron el automóvil de Pastén, además de sustraer pertenencias personales.

El comisario Andrés Alvarado, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur de la PDI, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas mientras el fiscal transitaba en su vehículo particular. “Premunidos con armas de fuego, proceden a intimidar tanto a la víctima como a su grupo familiar, procediendo para ello a la sustracción de las especies personales y de igual forma en el vehículo en el cual se movilizaban”, sostuvo Alvarado.

La PDI asumió las diligencias, realizando empadronamientos y recopilando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y los vehículos utilizados en el asalto. Estas diligencias, agregó Alvarado, podrían “dar algún tipo de indicio respecto a las características de los vehículos utilizados por los autores del delito para la comisión del hecho”.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones.